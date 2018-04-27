Фестиваль сыра и брынзы устроят во Львовской области в мае

Гости фестиваля смогут приобрести “сладкую” продукцию винниковских и коломыйских пчеловодов, изделия народных мастеров: тканые и вышитые изделия, львовскую и покутскую керамику, авторские украшения, плетеные изделия, вышивки коломыйских мастериц.

Организаторы фестиваля пригласили народных мастеров для проведения мастер-классов для всех желающих по гончарству, лозоплетению, ткачеству и яворовских росписях.

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Планируется концертная программа с участием известных коллективов г. Винники и Львова, театрализованные представления, рыцарские бои, концерты известных групп. Также во время фестиваля приглашаем осмотреть действующие выставки.

Интересным довершением фестиваля станут мастер-классы.