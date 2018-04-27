Фестиваль сыра и брынзы устроят во Львовской области в мае
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Во Львовской области, в городе Винники, 19-20 мая состоится фестиваль сыра и брынзы, где можно будет приобрести и продегустировать сыры и творожные изделия из Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой и др. областей Украины, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Гости фестиваля смогут приобрести “сладкую” продукцию винниковских и коломыйских пчеловодов, изделия народных мастеров: тканые и вышитые изделия, львовскую и покутскую керамику, авторские украшения, плетеные изделия, вышивки коломыйских мастериц.
Организаторы фестиваля пригласили народных мастеров для проведения мастер-классов для всех желающих по гончарству, лозоплетению, ткачеству и яворовских росписях.
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Планируется концертная программа с участием известных коллективов г. Винники и Львова, театрализованные представления, рыцарские бои, концерты известных групп. Также во время фестиваля приглашаем осмотреть действующие выставки.
Интересным довершением фестиваля станут мастер-классы.