Фестиваль сиру і бринзи влаштують на Львівщині у травні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Львівщині, у місті Винники, 19-20 травня відбудеться фестиваль сиру і бринзи,де можна буде придбати та продегустувати сири та сирні вироби із Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької та ін. областей України, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Гості фестивалю матимуть змогу придбати «солодку» продукцію винниківських та коломийських пасічників, вироби народних майстрів: ткані та вишивані вироби, львівську та покутську кераміку, авторські прикраси, плетені вироби, вишиванки коломийських майстринь.
Організатори фестивалю запросили народних майстрів для проведення майстер-класів для усіх бажаючих із гончарства, лозоплетіння, ткацтва та яворівських розписів.
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Планується концертна програма за участю відомих колективів м. Винники та Львова, театралізовані дійства, рицарські бої, концерти знаних гуртів. Також під час фестивалю запрошуємо оглянути діючі виставки.
Цікавим довершенням фестивалю стануть майстер-класи.