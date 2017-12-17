Фестиваль пряников впервые провели на Закарпатье

Пряник как один из символов рождественско-новогодних праздников представили в виде сладостей, сувениров, украшений на елку и архитектурных композиций. В рамках фестиваля закарпатские мастера пряников представили общественности экспозицию пряничных домиков.

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"34 авторы представили здесь свои пряничные домики и в качестве украшения фестиваля, и в качестве лотов благотворительного аукциона. Все домики можно было приобрести и тем самым помочь собрать средства на лечение нашей землячке - маме двух детей, которая нуждается в срочной трансплантации костного мозга. Стоимость домиков стартовала от 100 гривен, а самый дорогой - пряничные копия физического факультета Ужгородского университета стоил 1500 гривен", - рассказал один из организаторов фестиваля Федор Шандор.

В экспозиции, кроме десятков вариаций на тему новогодних домиков, были представлены и сладкие копии ужгородских памятников архитектуры - уже упоминавшийся физфак университета, областная филармония, закарпатские церкви, домики музея архитектуры и быта и тому подобное.

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Кроме того, свою тематическую продукцию представили более полутора десятка производителей сладостей, прежде всего пряников. На фестивале ужгородцы и гости города приобрели праздничную атрибутику, игрушки и украшения, сладости к новогоднему столу, попробовали пряников, вкусного кофе и чая. А организаторы пообещали, что праздник, от которого больше всего удовольствия получили дети, станет ежегодным, пополнив календарь закарпатских фестивалей.

"Пряник - это один из символов новогодних праздников и любимая елочное украшение - красивая, вкусная и полезная. Для меня пряники - это вообще семейное дело, которое передается из поколения в поколение. Нынешний фестиваль показал, что такой праздник нужен, что оо интересный, и его уже полюбили. Уверен, что Закарпатский фестиваль пряников станет ежегодным и в следующем году будет еще лучшим!" - сообщил УНН идейный вдохновитель фестиваля Александр Ляхин.

Праздник пряников продолжался в Ужгороде три дня и предшествовал рождественско-новогодним мероприятиям. Фестиваль уже облюбовали ужгородские Николайчики, которые 19 декабря пройдут многочисленным парадом областным центром Закарпатья во время торжественного зажжения огней новогодних елок города и области.