Фестиваль пряников впервые провели на Закарпатье

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 96267 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101493 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101860 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115670 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103077 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105669 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112568 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117219 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123039 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134744 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Фестиваль пряников впервые провели на Закарпатье

Фестиваль пряников впервые провели на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 18838 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня, 17 декабря, в Ужгороде в культурно-историческом центре "Совиное гнездо" завершился первый Закарпатский фестиваль пряников, передает корреспондент УНН.

Пряник как один из символов рождественско-новогодних праздников представили в виде сладостей, сувениров, украшений на елку и архитектурных композиций. В рамках фестиваля закарпатские мастера пряников представили общественности экспозицию пряничных домиков.

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"34 авторы представили здесь свои пряничные домики и в качестве украшения фестиваля, и в качестве лотов благотворительного аукциона. Все домики можно было приобрести и тем самым помочь собрать средства на лечение нашей землячке - маме двух детей, которая нуждается в срочной трансплантации костного мозга. Стоимость домиков стартовала от 100 гривен, а самый дорогой - пряничные копия физического факультета Ужгородского университета стоил 1500 гривен", - рассказал один из организаторов фестиваля Федор Шандор.

В экспозиции, кроме десятков вариаций на тему новогодних домиков, были представлены и сладкие копии ужгородских памятников архитектуры - уже упоминавшийся физфак университета, областная филармония, закарпатские церкви, домики музея архитектуры и быта и тому подобное.

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Кроме того, свою тематическую продукцию представили более полутора десятка производителей сладостей, прежде всего пряников. На фестивале ужгородцы и гости города приобрели праздничную атрибутику, игрушки и украшения, сладости к новогоднему столу, попробовали пряников, вкусного кофе и чая. А организаторы пообещали, что праздник, от которого больше всего удовольствия получили дети, станет ежегодным, пополнив календарь закарпатских фестивалей.

"Пряник - это один из символов новогодних праздников и любимая елочное украшение - красивая, вкусная и полезная. Для меня пряники - это вообще семейное дело, которое передается из поколения в поколение. Нынешний фестиваль показал, что такой праздник нужен, что оо интересный, и его уже полюбили. Уверен, что Закарпатский фестиваль пряников станет ежегодным и в следующем году будет еще лучшим!" - сообщил УНН идейный вдохновитель фестиваля Александр Ляхин.

Праздник пряников продолжался в Ужгороде три дня и предшествовал рождественско-новогодним мероприятиям. Фестиваль уже облюбовали ужгородские Николайчики, которые 19 декабря пройдут многочисленным парадом областным центром Закарпатья во время торжественного зажжения огней новогодних елок города и области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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