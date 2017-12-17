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Фестиваль пряників започаткували на Закарпатті

Фестиваль пряників започаткували на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні, 17 грудня, в Ужгороді у культурно-історичному центрі “Совине гніздо” завершився перший Закарпатський фестиваль пряників, передає кореспондент УНН.

Пряник як один із символів різдвяно-новорічних свят презентували у вигляді солодощів, сувенірів, прикрас на ялинку та архітектурних композицій. У рамках фестивалю закарпатські майстри пряників представили загалу експозицію пряничних будиночків.

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“34 автори презентували тут свої пряничні будиночки і у якості окраси фестивалю, і як лоти благодійного аукціону. Усі будиночки можна було придбати і тим самим допомогти зібрати кошти на лікування нашій землячці — мамі двох діточок, яка потребує термінової трансплантації кісткового мозку. Вартість будиночків стартувала від 100 гривень, а найдорожчий — прянична копія фізичного факультету Ужгородського університету коштував 1500 гривень”, — розповів один зі співорганізаторів фестивалю Федір Шандор.

В експозиції, окрім десятків варіацій на тему новорічних будиночків, були представлені й солодкі копії ужгородських пам′яток архітектури — вже згадуваний фізфак університету, обласна філармонія, закарпатські церкви, будиночки музею архітектури та побуту тощо.

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Окрім того, свою тематичну продукцію представили понад півтора десятка виробників солодощів, передусім пряників. На фестивалі ужгородці та гості міста придбали святкову атрибутику, іграшки та прикраси, солодощі до новорічного столу, посмакували пряників, смачної кави та чаю. А організатори пообіцяли, що свято, від якого найбільше задоволення отримали діти, стане щорічним, поповнивши календар закарпатських фестивалів.

“Пряник — це один із символів новорічних свят і найулюбленіша ялинкова прикраса — гарна, смачна і корисна. Для мене пряники — це взагалі родинна справа, яка передається з покоління у покоління. Цьогорічний фестиваль показав, що таке свято потрібне, що воно цікаве, і що його вже полюбили. Упевнений, що Закарпатський фестиваль пряників стане щорічним, і наступного року буде ще кращим!”, — повідомив УНН ідейний натхненник фестивалю Олександр Ляхін.

Свято пряників тривало в Ужгороді три дні й передувало різдвяно-новорічним заходам. Фестиваль вже облюбували ужгородські Миколайчики, які 19 грудня пройдуть чисельним парадом обласним центром Закарпаття під час урочистого запалення вогнів новорічних ялинок міста та області.

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