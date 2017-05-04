Фестиваль воздушных шаров перенесут из-за запрета полетов над Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Сегодня поступила информация о запрете полетов над Киевом на время проведения Евровидения, поэтому фестиваль воздушных шаров будет перенесено. Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля "Монгольфьерия. Небо Киева", передает УНН.
"... сегодня, внезапно для нас, поступила информация о запрете полетов над Киевом на протяжении Евровидение. Мы должны перенести фестиваль, потому что соблюдаем все предписания уполномоченных органов. Информация о наших новых планах появится на нашей странице в Facebook. Спасибо всем за понимание, поддержку и проявленный интерес к воздухоплаванию", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 6 мая в Киеве должен был стартовать фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия. Небо Киева".