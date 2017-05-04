Фестиваль воздушных шаров перенесут из-за запрета полетов над Киевом

"... сегодня, внезапно для нас, поступила информация о запрете полетов над Киевом на протяжении Евровидение. Мы должны перенести фестиваль, потому что соблюдаем все предписания уполномоченных органов. Информация о наших новых планах появится на нашей странице в Facebook. Спасибо всем за понимание, поддержку и проявленный интерес к воздухоплаванию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 6 мая в Киеве должен был стартовать фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия. Небо Киева".