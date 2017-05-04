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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Фестиваль повітряних куль перенесуть через заборону польотів над Києвом

Київ • УНН

 • 20071 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні надійшла інформація про заборону польотів над Києвом упродовж Євробачення, тож фестиваль повітряних куль буде перенесено. Про це повідомили в оргкомітеті фестивалю "Монгольф'єрія. Небо Києва", передає УНН.

Фестиваль повітряних куль перенесуть через заборону польотів над Києвом

"...сьогодні, раптово для нас, поступила інформація про заборону польотів над Києвом упродовж Євробачення. Ми мусимо перенести фестиваль, бо дотримуємось всіх розпоряджень уповноважених органів. Інформація про наші нові плани з’явиться на нашій сторінці у Facebook. Дякуємо всім за розуміння, підтримку і проявлений інтерес до повітроплавання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 6 травня у Києві мав стартувати фестиваль повітряних куль “Монгольф’єрія. Небо Києва”.

 

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