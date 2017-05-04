Фестиваль повітряних куль перенесуть через заборону польотів над Києвом

"...сьогодні, раптово для нас, поступила інформація про заборону польотів над Києвом упродовж Євробачення. Ми мусимо перенести фестиваль, бо дотримуємось всіх розпоряджень уповноважених органів. Інформація про наші нові плани з’явиться на нашій сторінці у Facebook. Дякуємо всім за розуміння, підтримку і проявлений інтерес до повітроплавання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 6 травня у Києві мав стартувати фестиваль повітряних куль “Монгольф’єрія. Небо Києва”.