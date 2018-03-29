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Фестиваль писанок стартовал во Львове

Фестиваль писанок стартовал во Львове

Киев  •  УНН

 • 55670 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 марта. УНН. Во Львове, традиционно накануне Пасхи, представили Галерею художественных писанок, передает корреспондент УНН.

Горожане уже успели окрестить это событие, как Фестиваль писанок. В этом году на выставке представили шесть десятков различных писанок. Экспозиция продлится в течение месяца.

"На фестивале этого года есть 65 полуметровых писанок, и семь метровых. Чортиры писанки мы посвятили культурным деятелям Львова. В частности, писанка с трамваем посвящена Пиккардийской терции. Очень много есть тематических писанок", - рассказала орагнизатор фестивалей Кристина Невинская.

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В этом году среди людей очень большой популярностью пользуется вязаная писанка. Ее собственными руками изготовила львовская художница Надежда Иванкив.

"Это писанка связана крючком. Задумка была сделать яркую писанку. Чтобы она радовала не только глаз, но и была мьягенькой. На этой писанке я изобразила очень много цветов. Пасха у нас ассоциируется со светом, радостью. Именно поэтому решила обратиться к природе", - рассказала Надежда Иванкив.

В рамках фестиваля действует пасхальная арт-мастерская, где и детей, и взрослых обучают расписывать писанки, рассказывают о значении символов и цветов.

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