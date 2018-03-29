Фестиваль писанок стартував у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 березня. УНН. У Львові, традиційно напередодні Великодня, презентували Галерею мистецьких писанок, передає кореспондент УНН.
Містяни вже встигли охрестити цю подію, як Фестиваль писанок. Цьогоріч на виставці презентували шість десятків різноманітних писанок. Експозиція триватиме впродовж місяця.
"На фестивалі цього року є 65 півметрових писанок, та сім метрових. Чортири писанки ми присвятили культурним діячам Львова. Зокрема, писанка з трамваєм присвячена Пікардійській терції. Дуже багато є тематичних писанок", - розповіла орагнізатор фестин Христина Невінська.
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Цьогоріч посеред людей дуже великою популярністю користується в'язана писанка. Її власними руками виготовила львівська мисткиня Надія Іванків.
"Це писанка в'язана гачком. Задумка була зробити яскраву писанку. Щоб вона радувала не лише око, а й на дотику була м'ягенькою. На цій писанці я зобразила дуже багато квітів. Великдень у нас асоціюється зі світлом, радістю. Саме тому вирішила звернутись до природи", - розповіла Надія Іванків.
У рамках фестивалю діє Великодня арт-майстерня, де і діток, і дорослих навчають розписувати писанки, розповідають про значення символів та кольорів.