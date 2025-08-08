Фестиваль героического кофе: как мечта погибшего героя Артема Телебенева стала реальностью благодаря программе "МХП Поруч"

Фото: Елена Куприянова

Вблизи Киева, в музее "Код нации", состоялся первый фестиваль героического кофе "Филижанка", посвященный памяти погибшего воина Артема Телебенева ("Талиба") — баристы, волонтера и младшего сержанта, который мечтал создать украинский кофе с характером. Мероприятие стало возможным по инициативе его жены Яны Беркут и благодаря программе индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч", которую внедряет благотворительный фонд "МХП-Громаде". К организации также присоединились общественная организация "Киевщина — это мы", глава Гатненской громады Александр Паламарчук, третий Президент Украины Виктор Ющенко и сотни неравнодушных украинцев: ветераны, волонтеры, военные и культурные деятели, передает УНН.

"Фестиваль „Филижанка" - это гораздо больше, чем о кофе. Это о памяти, благодарности и единстве. Герой Артем Телебенев мечтал создать украинский кофе с характером, и сегодня его мечта объединяет людей из разных уголков страны для поддержки тех, кто заплатил самую высокую цену за нашу свободу. Для фонда „МХП-Громаді" большая честь присоединиться к этой инициативе. Потому что пока жива память, живет и Украина. А благодарность имеет силу, когда она превращается в конкретные действия. Именно это мы и делаем через программу „МХП Поруч", системно поддерживая военных, ветеранов и их семьи", - сказал Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді"

В центре фестиваля — конкурс авторских рецептов кофе: пять кофеен из разных регионов Украины представили собственные напитки, созданные из локальных ингредиентов. Три лучших рецепта вошли в архив Музея украинского наследия. "Филижанка" стала первым шагом к созданию проекта "Кофе нации" — коллекции уникальных кофейных рецептов со всех уголков Украины.

"Это — мой ответ на потерю Артема. Мой способ сказать миру: он был, жил, мечтал, защищал. Фестиваль — это и память о нем, и поддержка для живых. Артем был не просто баристой — он был человеком, который сплачивает. Его кофейня была местом силы. Его мечтой было создать национальный кофе с характером. И мне кажется, у нас получилось: объединить людей через память, через разговор, через кофе", — рассказала Яна Беркут, вдова Артема и основательница фестиваля.

Фестиваль посетили ветераны, военные побратимы Артема - Депелян Галуст, Михаил Денесенко, Руслан Бондарчук, Богдан Бондарчук, Алексей Балко, его семья, волонтеры, культурные деятели и просто неравнодушные украинцы.

Главной целью фестиваля стал сбор 2 000 000 грн на поддержку реабилитации украинских раненых воинов и ветеранов в сотрудничестве с фондом Revived Soldiers Ukraine, который с 2014 года оказывает квалифицированную помощь по медицинской реабилитации по направлению нейротравмы, поражения центральной нервной системы, спинного и головного мозга, а также до и после протезной реабилитации. Во время фестиваля было собрано 232 452 гривны, но сбор не останавливается, поэтому задонатить можно на счет фонда Revived Soldiers Ukraine — по ссылке на сайте фестиваля: или фонда.

"МХП Поруч" — программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей громад, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь воинским частям, медобследования, лечение и реабилитация, юридическая и психологическая поддержка, социальная реинтеграция, профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия.