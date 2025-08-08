$41.460.15
УНН Lite
Актуальне
Фестиваль героїчної кави: як мрія загиблого героя Артема Тєлєбєнєва стала реальністю завдяки програмі “МХП Поруч”

Київ • УНН

 • 702 перегляди

Поблизу Києва відбувся перший фестиваль героїчної кави "Філіжанка" на честь загиблого воїна Артема Тєлєбєнєва. Захід зібрав 232 452 гривні для реабілітації поранених військових.

Фестиваль героїчної кави: як мрія загиблого героя Артема Тєлєбєнєва стала реальністю завдяки програмі “МХП Поруч”
Фото: Олена Купріянова

Поблизу Києва, у музеї "Код нації", відбувся перший фестиваль героїчної кави "Філіжанка", присвячений пам’яті загиблого воїна Артема Тєлєбєнєва ("Таліба") — баристи, волонтера й молодшого сержанта, який мріяв створити українську каву з характером. Захід став можливим за ініціативи його дружини Яни Беркут та завдяки  програмі індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч", яку впроваджує благодійний фонд "МХП-Громаді". До організації також долучилися громадська організація "Київщина — це ми", голова Гатненської громади Олександр Паламарчук, третій Президент України Віктор Ющенко та сотні небайдужих українців: ветерани, волонтери, військові й культурні діячі, передає УНН.

"Фестиваль „Філіжанка" - це набагато більше, ніж про каву. Це про памʼять, вдячність і єдність. Герой Артем Тєлєбєнєв мріяв створити українську каву з характером і сьогодні його мрія обʼєднує людей з різних куточків країни задля підтримки тих, хто заплатив найвищу ціну за нашу свободу. Для фонду „МХП-Громаді" велика честь долучитися до цієї ініціативи. Бо поки жива памʼять живе й Україна. А вдячність має силу, коли вона перетворюється на конкретні дії. Саме це ми й робимо через програму „МХП Поруч", системно підтримуючи військових, ветеранів і їхні родини", - сказав Олександр Пахолюк, директор Благодійногл фонду "МХП-Громаді"

У центрі фестивалю — конкурс авторських рецептів кави: п’ять кав’ярень з різних регіонів України представили власні напої, створені з локальних інгредієнтів. Три найкращі рецепти увійшли до архіву Музею української спадщини. "Філіжанка" стала першим кроком до створення проєкту "Кава нації" — колекції унікальних кавових рецептів з усіх куточків України.

Фото: Тетяна Петрушенко  
Фото: Тетяна Петрушенко  

"Це — моя відповідь на втрату Артема. Мій спосіб сказати світові: він був, жив, мріяв, захищав. Фестиваль — це і памʼять про нього і підтримка для живих. Артем був не просто баристою — він був людиною, яка гуртує. Його кавʼярня була місцем сили. Його мрією було створити національну каву з характером. І мені здається, у нас вийшло: обʼєднати людей через памʼять, через розмову, через каву", — розповіла Яна Беркут, вдова Артема та засновниця фестивалю.

Фестиваль відвідали ветерани, військові побратими Артема - Дєпелян Галуст, Михайло Денесенко, Руслан Бондарчук, Богдан Бондарчук, Олексій Балко, його родина, волонтери, культурні діячі й просто небайдужі українці. 

Головною метою фестивалю став збір 2 000 000 грн на підтримку реабілітації українських поранених воїнів та ветеранів у співпраці з фондом Revived Soldiers Ukraine, що з 2014 року надає кваліфіковану допомогу з медичної реабілітації по напрямку нейротравми, ураження центральної нервової системи, спинного та головного мозку, а також до та після протезну реабілітацію Під час фестивалю було забрано 232 452 гривні, але збір не зупиняється, тож задонатити можна на рахунок фонду Revived Soldiers Ukraine — за посиланням на сайті фестивалю: чи фонду.

Довідка

"‎МХП Поруч"‎ — програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Спрямована на співробітників та жителів громад, де присутні підприємства МХП. Програма підтримує військових, ветеранів та їхні родини під час служби та після повернення з війни: гуманітарна допомога військовим частинам, медобстеження, лікування і реабілітація, юридична та психологічна підтримка, соціальна реінтеграція, професійна адаптація та інклюзивні спортивні заходи.

Лілія Подоляк

