Фермер вернул государству самовольно занятый участок стоимостью почти 12 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Черкасской области фермер вернул государству самовольно занятый земельный участок стоимостью почти 12 млн грн, которую он использовал для выращивания сельхозкультур для продажи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
Согласно сообщению, работники Смелянской местной прокуратуры обратились в суд с иском о возврате государству самовольно занятого земельного участка на территории одного из сельских советов Городищенского района, площадью 42 га, которая использовалась фермером для выращивания сельскохозяйственных культур для продажи.
В сообщении также отмечается, что только при рассмотрении дела в суде ответчик согласился добровольно вернуть земельный участок в собственность общины. После этого суд закрыл производство по нему.
Ранее сообщал УНН, что в Херсонской области государству вернули предприятия стоимостью 43 млн грн.