Фермер вернул государству самовольно занятый участок стоимостью почти 12 млн грн

Согласно сообщению, работники Смелянской местной прокуратуры обратились в суд с иском о возврате государству самовольно занятого земельного участка на территории одного из сельских советов Городищенского района, площадью 42 га, которая использовалась фермером для выращивания сельскохозяйственных культур для продажи.



В сообщении также отмечается, что только при рассмотрении дела в суде ответчик согласился добровольно вернуть земельный участок в собственность общины. После этого суд закрыл производство по нему.



Ранее сообщал УНН, что в Херсонской области государству вернули предприятия стоимостью 43 млн грн.