Фермер повернув державі самовільно зайняту ділянку вартістю майже 12 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В Черкаській області фермер повернув державі самовільно зайняту земельну ділянку вартістю майже 12 млн грн, яку він використовував для вирощування сільгоспкультур для продажу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Черкаської області.
Згідно з повідомленням, працівники Смілянської місцевої прокуратури звернулася до суду з позовом про повернення державі самовільно зайнятої земельної ділянки на території однієї з сільських рад Городищенського району, площею 42 га, яка використовувалася фермером для вирощування сільськогосподарських культур для продажу.
У повідомленні також зазначено, що лише під час розгляду справи у суді відповідач погодився добровільно повернути земельну ділянку у власність громади. Після цього суд закрив провадження щодо нього.
Раніше УНН повідомляв, що на Херсонщині державі повернули підприємства вартістю 43 млн грн.