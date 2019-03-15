Фермер повернув державі самовільно зайняту ділянку вартістю майже 12 млн грн

Згідно з повідомленням, працівники Смілянської місцевої прокуратури звернулася до суду з позовом про повернення державі самовільно зайнятої земельної ділянки на території однієї з сільських рад Городищенського району, площею 42 га, яка використовувалася фермером для вирощування сільськогосподарських культур для продажу.



У повідомленні також зазначено, що лише під час розгляду справи у суді відповідач погодився добровільно повернути земельну ділянку у власність громади. Після цього суд закрив провадження щодо нього.



Раніше УНН повідомляв, що на Херсонщині державі повернули підприємства вартістю 43 млн грн.