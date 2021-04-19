Фермер не сможет купить украинскую землю после открытия рынка - Ассоциации фермеров Украины

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"На сегодняшний день среди семейных фермерских хозяйств, которых насчитывается 32 тыс. - кредитуется в банках только 8% под оборотные средства. Кредиты не могут быть априори больше из-за того, что в бюджете даже не заложены средства на компенсацию за целевые кредиты. Второе - гарантийный фонд еще в процессе, невозможно его создать, поэтому без гарантии не может взять кредит доминирующая часть фермерских хозяйств. В этой ситуации сегодня фермеры более 90% называют даже выкуп собственных земель, которые имеют более чем 20 лет в постоянном пользовании, не представляется возможным", - рассказал Томич.

Детали

Открытие рынка земли должно было бы стать успешным проектом, но из-за пандемии, военного конфликта и тотальной бедности может стать трагедией для всей украинской нации, считает президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич.

Дополнение

Народный депутат Вадим Ивченко также уверен в том, что фермеры не смогут выкупить землю или конкурировать за нее после открытия рынка земли. Он неоднократно подчеркивал, что каждый, у кого есть деньги, сможет приобрести землю, чем автоматически исключает из этого перечня украинских средних и малых фермеров, которым земля будет не по карману.

"Это означает, что если люди придут и будут давать по 7, по 9 тыс. долларов, то фермер будет неконкурентоспособен. И здесь возникает другой вопрос: а какую мы стратегию видим рынка земли? К чему она должна привести? Или мы будем освобождать наши села для латифундий, а затем эти латифундии через корпоративные права продадут землю иностранным фондам? Или все-таки мы будем давать возможность покупать эту землю маленьким, средним фермерам?" - отметил Ивченко.