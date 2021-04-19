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Фермер не зможе купити українську землю після відкриття ринку - Асоціації фермерів України

Фермер не зможе купити українську землю після відкриття ринку - Асоціації фермерів України

Київ • УНН

 • 29462 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент Асоціації фермерів України Іван Томич в ефірі телеканалу НТН пояснив, чому українські фермери не готові та не зможуть купувати землю після відкриття ринку з 1 липня, інформує УНН.

Цитата

“На сьогодні серед сімейних фермерських господарств, яких нараховується 32 тисячі — кредитується в банках тільки 8% під обігові кошти. Кредити не можуть бути апріорі доступні через те, що в бюджеті навіть не закладені кошти на компенсацію за цільові кредити. Друге — гарантійний фонд ще в процесі, нереально його створити, тому без гарантії не може взяти кредит домінуюча частина фермерських господарств. У цій ситуації на сьогодні фермери понад 90% називають навіть викуп власних земель, які мають більше ніж 20 років у постійному користуванні, не можливим”, — розповів Томич.

Деталі

Відкриття ринку землі повинно було б стати успішним проектом, але через пандемію, військовий конфлікт і тотальну бідність може стати трагедією для всієї української нації, вважає президент Асоціації фермерів України Іван Томич.

Доповнення

Народний депутат Вадим Івченко також впевнений в тому, що фермери не зможуть викупити землю чи конкурувати за неї після відкриття ринку землі. Він неодноразово наголошував, що кожен, у кого є гроші, зможе придбати землю, чим автоматично виключають з цього переліку українських середніх і малих фермерів, яким земля буде не по кишені.

“Це означає, що якщо люди прийдуть і будуть давати по 7, по 9 тисяч доларів, то фермер буде неконкурентоспроможний. І тут постає інше питання: а яку ми стратегію бачимо ринку землі? До чого вона має привести? Чи ми будемо звільняти наші села для латифундій, а потім ці латифундії через корпоративні права продадуть землю іноземним фондам? Чи все-таки ми будемо давати можливість купувати цю землю маленьким, середнім фермерам?” — зауважив Івченко.

Українські Національні Новини

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