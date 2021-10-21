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"Фэнтези-парк" за 3 млн долларов и "фэнтези" в больницах без лифта - два параллельных мира Харькова

Киев • УНН

 • 60897 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. На строительство нового "Фэнтези-парка" Харьковский городской совет потратил 78,5 млн грн. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, передает УНН.

"Фэнтези-парк" за 3 млн долларов и "фэнтези" в больницах без лифта - два параллельных мира Харькова

Детали

Речь о парке, который находится по адресу: улица Плехановская, 77. Парк расположен в сквере возле дворца культуры “Металлист”, его открыли 10 октября.

По данным ХАЦ, работы по капитальному ремонту парка начали еще в 2018 году. Тогда Департамент коммунального хозяйства Харьковского горсовета потратил на капитальный ремонт парка 44,4 млн грн. По этому договору заплатили 19,9 млн грн.

В сентябре 2020 года Департамент коммунального хозяйства Харьковского горсовета сделал еще один капремонт парка, потратив на это 43,7 млн грн. По этому договору заплатили 12,6 млн грн.

В августе 2021 года Управление экологии и благоустройства Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета заключило с ООО “Укрспецреставрация” договор на 46 млн грн, по восстановлению элементов благоустройства территории парка.

Еще около 2 млн грн Харьковский горсовет потратил на проектные работы по капитальному ремонту парка.

“Интересно, что в декабре 2020 года, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что в Харькове больше не будут покупать ”звездное небо“: ”Мои просьбы и поручения, как к депутату (прим. — к Игорю Черняку): проконтролируйте все тендеры и сделайте так со мной, чтобы ни одна копейка бюджетных средств не ушла. Нам больше не нужно звездное небо за такие бешеные деньги. И этого не будет больше“, - напоминают в ХАЦ.

Жители Харькова недовольны бешеными затратами Терехова на строительство парка, и упрекают мэра за нецелевое использование бюджетных средств.

“Настоящий фэнтези парк в 4-й скорой: один сомнительно работающий (и только днем) лифт на всю больницу, отсутствие горячей воды, не освещаемые лестницы. Фантазийнее только в битком набитой инфекцийци”, - пишет жительница города пользователь FB Анна Горелова.

“И не только! Все больницы переполнены, перепрофилированы, но нашему народу надо “хлеба” и “зрелищ”, — добавляет пользователь FB под никнеймом Lily Chudik.

Украинские Национальные Новости

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