“Фентезі-парк” за 3 млн доларів і “фентезі” у лікарнях без ліфту - два паралельних світи Харкова

Деталі

Мова про парк, що знаходиться за адресою: вулиця Плеханівська, 77. Парк розташований у сквері біля палацу культури “Металіст”, його відкрили 10 жовтня.

За даними ХАЦ, роботи з капітального ремонту парку розпочали ще в 2018 році. Тоді Департамент комунального господарства Харківської міськради витратив на капітальний ремонт парку 44,4 млн грн. За цим договором заплатили 19,9 млн грн.

У вересні 2020 року Департамент комунального господарства Харківської міськради зробив ще один капремонт парку, витративши на це 43,7 млн грн. За цим договором заплатили 12,6 млн грн.

У серпні 2021 року Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства міськради уклало з ТОВ " Укрспецреставрація " договір на 46 млн грн, щодо відновлення елементів благоустрою території парку.

Ще близько 2 млн грн Харківська міськрада витратила на проектні роботи щодо капітального ремонту парку.

“Цікаво, що в грудні 2020 року, секретар Харківської міської ради Ігор Терехов заявив, що в Харкові більше не будуть купувати “зоряне небо”: “Моє прохання і доручення, як до депутата (прим. — до Ігоря Черняка): проконтролюйте всі тендери, і зробіть так разом зі мною, щоб жодна копійка бюджетних коштів не пішла. нам більше не потрібно зоряне небо за такі шалені гроші. І це не буде більше”, — нагадують у ХАЦ.

Жителі Харкова не задоволені шаленими витратами Терехова на будівництво парку, і дорікають меру за нецільове використання бюджетних коштів.

“Справжній фентезі парк в 4-й швидкій: один сумнівно працюючий (і лише вдень) ліфт на всю лікарню, відсутність гарячої води, не освітлювані сходи. Фантазійніше лише в битком набитій інфекційці”, — пише жителька міста користувач FB Анна Горелова.

“І не тільки! Всі лікарні переповнені, перепрофільовані, але ж нашому народу треба “хлєба” і “зрєліщ”, — додає користувач FB під нікнеймом Lily Chudik.