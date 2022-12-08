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"Феникс Рудницкого": в Киевской области усилиями благотворителей отстроили разрушенные врагом дома

"Феникс Рудницкого": в Киевской области усилиями благотворителей отстроили разрушенные врагом дома

Киев • УНН

 • 686949 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В селе Рудницкое в Броварском районе Киевской области 13 декабря состоится символическое «новоселье» для семей, чьи дома были разрушены прицельными обстрелами врага во время оккупации области, сообщает УНН.

О проекте “Феникс Рудницкого”: 28 марта с. Рудницкое в Киевской области освободили от российских военных. Более месяца населенный пункт прицельно постоянно обстреливался вражеской артиллерией. В результате десятки домов были разрушены или существенно повреждены. Большинство зданий осталось без крыши, перекрытий и окон. Летом несколько благотворительных фондов (Фонд общины Березани при поддержке ИСАР Единение, финансовая поддержка Фонда Федора Шпига и "МХП-Громаде") объединили свои усилия, чтобы помочь 8 местным жителям, чьи дома особенно пострадали, войти в зиму в теплых и целых домах. Проект стоимостью 900 тыс. грн назвали “Феникс Рудницкого”, потому что отдельные постройки действительно восстанавливали из пепла.

«13 декабря в некоторых домах будет символическое “новоселье”: инициаторы проекта посетят отремонтированные дома и передадут владельцам подарки. Журналисты смогут пообщаться с местными жителями, которые из руин отстроили свой дом, расспросить о жизни после оккупации и узнать о восстановлении населенного пункта», - сообщили организаторы мероприятия.

Мы также приводим истории двух жителей села, чьи дома были разрушены.

Олег Ткаченко, 49 лет. 5 лет назад обложил кирпичом свой дом, поднял фундамент. Во время оккупации из-за осколков и обстрелов в доме побило окна, стены, крышу, выбило стекла, покрошило пластик. Самостоятельно забил окна фанерой, некоторые листы шифера и алюминия на крыше заменил самостоятельно. Благодаря поддержке в проекте дом отремонтировали, а крышу перекрыли профилем.

Людмила Герасименко, 63 года. Во время боев в селе взрывной волной в ее доме выбило окна и двери. Снесло крышу с дома и гаража. Побило стены и шифер на сарае. Во дворе от разорванных снарядов образовалась большая воронка. Вместе с мужем самостоятельно отремонтировала гараж и сараи. А с восстановлением двери и крыши дома помог “Феникс Рудницкого”.

Украинские Национальные Новости

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