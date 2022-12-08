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"Фенікс Рудницького": на Київщині зусиллями благодійників відбудували зруйновані ворогом оселі

"Фенікс Рудницького": на Київщині зусиллями благодійників відбудували зруйновані ворогом оселі

Київ • УНН

 • 686950 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. У селі Рудницьке в Броварському районі на Київщині 13 грудня відбудеться символічне «новосілля» для родин, чиї оселі були зруйновані прицільними обстрілами ворога під час окупації області, повідомляє УНН.

Про проєкт “Фенікс Рудницького”: 28 березня с. Рудницьке на Київщині звільнили від російських військових. Понад місяць населений пункт прицільно постійно обстрілювався ворожою артилерією. У результаті десятки будинків було зруйновано або суттєво пошкоджено. Більшість помешкань лишилася без даху, перекриттів і вікон. Влітку кілька благодійних фондів (Фонд громади Березані за підтримки ІСАР Єднання, фінансова підтримка Фонду Федора Шпига та "МХП-Громаді") об’єднали свої зусилля, аби допомогти 8 місцевим жителям, чиї домівки особливо постраждали, увійти в зиму в теплих і цілих будинках. Проєкт вартістю 900 тис. грн назвали “Фенікс Рудницького”, бо окремі споруди справді відновлювали з попелу.

«13 грудня в деяких оселях буде символічне “новосілля”: ініціатори проєкту відвідають відремонтовані будинки й передадуть власникам подарунки. Журналісти зможуть поспілкуватися з місцевими жителями, які з руїн відбудували свій дім, розпитати про життя після окупації та дізнатися про відновлення населеного пункту», - повідомили організатори заходу.

Ми також наводимо історії двох мешканців села, чиї оселі були зруйновані.

Олег Ткаченко, 49 років. 5 років тому обклав цеглою свій будинок, підняв фундамент. Під час окупації через осколки та стрілянину в будинку побило вікна, стіни, дах, вибило шибки, розтрощило пластик. Самостійно забив вікна фанерою, деякі листи шиферу та алюмінію на даху замінив самостійно. Завдяки підтримці в проєкті будинок поремонтували, а дах перекрили профілем.

Людмила Герасименко, 63 роки. Під час боїв у селі вибуховою хвилею в її будинку вибило вікна і двері. Знесло дах з будинку й гаража. Побило стіни й шифер на сараї. У дворі від розірваних снарядів утворилася велика вирва. Разом із чоловіком самостійно відремонтувала гараж та сараї. А з відновленням дверей і даху будинку допоміг “Фенікс Рудницького”.

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