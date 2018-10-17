"Фекальный инцидент" под Радой: полиция опрашивает двух мужчин

"В районное управление доставлены двое человек. Сейчас их опрашивают и в зависимости от этого будет решаться их дальнейшая судьба", - сказали в полиции.

Ранее сегодня в сети появилось видео, на котором снят инцидент под стенами Верховной Рады, где Каплина облили нечистотами во время акции членов профсоюзов.

Напомним, ранее полиция задержала 19 человек, причастных к инциденту 4 октября, во время которого облили зеленкой депутата Киевского городского совета Сергея Гусовского, им избрали различные меры пресичения.