"Фекальный инцидент" под Радой: полиция опрашивает двух мужчин

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122839 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162272 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150823 просмотра

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КИЕВ. 17 октября. УНН. В Печерское районное управление полиции в столице доставлены двое мужчин по подозрению в нападении сегодня у здания парламента, во время которого людей, в том числе народного депутата Сергея Каплина, облили нечистотами. Об этом УНН сообщили в Печерском райуправлении полиции.

"В районное управление доставлены двое человек. Сейчас их опрашивают и в зависимости от этого будет решаться их дальнейшая судьба", - сказали в полиции.

Ранее сегодня в сети появилось видео, на котором снят инцидент под стенами Верховной Рады, где Каплина облили нечистотами во время акции членов профсоюзов.

Напомним, ранее полиция задержала 19 человек, причастных к инциденту 4 октября, во время которого облили зеленкой депутата Киевского городского совета Сергея Гусовского, им избрали различные меры пресичения.

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