"Фекальный инцидент" под Радой: полиция опрашивает двух мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В Печерское районное управление полиции в столице доставлены двое мужчин по подозрению в нападении сегодня у здания парламента, во время которого людей, в том числе народного депутата Сергея Каплина, облили нечистотами. Об этом УНН сообщили в Печерском райуправлении полиции.
"В районное управление доставлены двое человек. Сейчас их опрашивают и в зависимости от этого будет решаться их дальнейшая судьба", - сказали в полиции.
Ранее сегодня в сети появилось видео, на котором снят инцидент под стенами Верховной Рады, где Каплина облили нечистотами во время акции членов профсоюзов.
Напомним, ранее полиция задержала 19 человек, причастных к инциденту 4 октября, во время которого облили зеленкой депутата Киевского городского совета Сергея Гусовского, им избрали различные меры пресичения.