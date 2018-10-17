"Фекальний інцидент" під Радою: поліція опитує двох чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. До Печерського районного управління поліції у столиці доставлено двох чоловіків за підозрою у нападі сьогодні біля будівлі парламенту, під час якого людей, зокрема народного депутата Сергія Капліна, облили нечистотами. Про це УНН повідомили у Печерському райуправлінні поліції.
"До районного управління доставлено двох осіб. Зараз їх опитують і залежно від цього буде вирішуватися їхня подальша доля", - сказали у поліції.
Раніше сьогодні у мережі оприлюднили відео, на якому знятий інцидент під стінами Верховної Ради, де Капліна облили нечистотами під час акції членів профспілок.
Нагадаємо, раніше поліція затримала 19 осіб, причетних до інциденту 4 жовтня, під час якого облили зеленкою депутата Київської міської ради Сергія Гусовського, їм обрали різні запобіжні заходи.