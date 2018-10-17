"Фекальний інцидент" під Радою: поліція опитує двох чоловіків

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. До Печерського районного управління поліції у столиці доставлено двох чоловіків за підозрою у нападі сьогодні біля будівлі парламенту, під час якого людей, зокрема народного депутата Сергія Капліна, облили нечистотами. Про це УНН повідомили у Печерському райуправлінні поліції.