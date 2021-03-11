Федоров сообщил, сколько украинцев встали в электронную очередь на вакцинацию от COVID-19
Киев • УНН
КИӤВ. 11 марта. УНН. Уже 220 тысяч украинцев записались в лист ожидания прививки от COVID-19 через сайт или приложение "Дия". Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телеканала "Дом", передает корреспондент УНН.
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"Одна из самых популярных услуг - это запись на вакцинацию. Можно в несколько кликов через портал или приложение... записаться на вакцинацию. Уже записалось 220 тысяч украинцев", - рассказал Федоров.
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С 1 марта можно записаться в лист ожидания вакцинации от COVID-19.
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca.
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Грузовой самолет рейсом TK6289 Стамбул - Киев авиакомпании Turkish Cargo сел в аэропорту в Украине в 11:07. Однако, вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield).