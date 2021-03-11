Федоров повідомив, скільки українців встали в електронну чергу на вакцинацію від COVID-19

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"Одна з найбільш популярних послуг – це запис на вакцинацію. Можна у декілька кліків через портал або додаток… записатися на вакцинацію. Вже записалось 220 тисяч українців", - розповів Федоров.

Доповнення

З 1 березня можна записатися до листа очікування вакцинації від COVID-19.

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вантажний літак рейсом TK6289 Стамбул — Київ авіакомпанії Turkish Cargo сів в аеропорту в Україні об 11:07. Однак, вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).