Федоров анонсировал запуск 10 новых услуг в сервисе "Дія"

"Топ-10 новых услуг, которые мы запустим в октябре. Кстати, готовим очень содержательную и интересную презентацию", - пишет он.

Так, на портале "Дія" появится:

- обновленная регистрация ООО онлайн;

- возможность начать и завершить строительство онлайн, относящихся к категории СС1 (кафе, частные дома, малые сооружения) - более 90% всего строительства;

- эМалятко онлайн.

В приложении "Дія" будут доступны следующие возможности:

- цифровой шеринг документов. Это цифровая революция для государства. Вы сможете передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении) нажав "ок" на пуш сообщения в Дия;

- управление надлежащим пользователем. Возможность расшарить технический паспорт на авто другому человеку, и он отобразится в Дие. Например, ваша жена сможет ездить на вашем автомобиле без физического технического паспорта. Он будет у нее в приложении;

- получение и уплата штрафов в Дия;

- получение информации и уплата долгов;

- цифровой ИНН (налоговый номер). Теперь эта бумажка не будет нужна. А с помощью цифрового шеринга документа его "копию" можно будет передавать государственным органам и бизнесу за секунду;

- цифровое свидетельство о рождении - фактически паспорт для ребенка для 14 лет также появится в действии;

- статус внутренне перемещенного лица.

"И мне кажется, это 3% от того, что в работе. Реестр народонаселения, реформа Госспецзвязи, развитие Dia Company, внедрение CDTO по всей стране, развитие услуг в ЦНАП, Дия Образование, мощный проект Дия Бизнес и другие. Очень много новостей, идей, вопросов. Как успевать этим делиться - не знаю. Буду стараться", - добавил Федоров.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины начинает партнерство с Украинской ассоциацией футбола, чтобы расширить доступ к информации, касающейся достижений украинского футбола, организации и проведения соревнований, роста уровня и массовости футбола среди всех слоев населения Украины.