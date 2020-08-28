Федоров анонсував запуск 10 нових послуг у сервісі "Дія"

"Топ-10 нових послуг, які ми запустимо у жовтні. До речі, готуємо дуже змістовну та цікаву презентацію", - пише він.

Так, на порталі "Дія" з’явиться:

- оновлена реєстрація ТОВ онлайн;

- можливість почати та завершити будівництво онлайн, що належать до категорії СС1 (кафе, приватні будинки, малі споруди) — понад 90% всього будівництва;

- єМалятко онлайн.

У додатку «Дія» будуть доступні такі можливості:

- цифровий шерінг документів. Це цифрова революція для держави. Ви зможете передавати копії документів (паспорт, ІПН, свідоцтво про народження) натиснувши "ок" на пуш повідомлення в Дії;

- керування належним користувачем. Можливість розшарити технічний паспорт на авто іншій людині, і він відобразиться в Діі. Наприклад, ваша дружина зможе їздити на вашому автомобілі без фізичного технічного паспорта. Він буде у неї в додатку;

- отримання та сплата штрафів в Дії;

- отримання інформації та сплата боргів;

- цифровий ІПН (податковий номер). Тепер цей папірець не буде потрібний. А за допомогою цифрового шерінгу документа його "копію" можна буде передавати державним органам та бізнесу за секунду;

- цифрове свідоцтво про народження — фактично паспорт для дитини для 14 років також з’явиться в Дії;

- статус внутрішньо переміщеної особи.

"І мені здається, це 3% від того, що в роботі. Реєстр народонаселення, реформа Держспецзвязку, розвиток Dia Company, впровадження CDTO по всій країні, розвиток послуг в ЦНАП, Дія Освіта, потужний проект Дія Бізнес та інші. Дуже багато новин, ідей, питань. Як встигати цим ділитися — не знаю. Буду намагатися", - додав Федоров.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України розпочинає партнерство з Українською асоціацією футболу, щоб розширити доступ до інформації, яка стосується досягнень українського футболу, організації та проведення змагань, зростання рівня і масовості футболу серед всіх верств населення України.