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Мінцифри та УАФ підписали меморандум: український футбол долучається до проекту "Дія"

Київ • УНН

 • 14033 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Міністерство цифрової трансформації України розпочинає партнерство з Українською асоціацією футболу, щоб розширити доступ до інформації, яка стосується досягнень українського футболу, організації та проведення змагань, зростання рівня і масовості футболу серед всіх верств населення України. Про це йдеться на сайті міністерства, передає УНН.

Зазначається, що 20 липня 2020 року Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум про співробітництво з громадською спілкою “Українська асоціація футболу”.

Сторони домовились співпрацювати у напрямках:

— сприяння цифровізації реєстрації, організації та проведення змагань з футболу;
— сприяння застосуванню відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон з використанням мобільного додатка “Порталу Дія”;
— сприяння організації та проведенню конференцій, візитів, зустрічей, семінарів, круглих столів, тренінгів, фестивалів, виставок тощо з питань співпраці.

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Під час церемонії підписання меморандуму заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що цифрові технології відкривають безліч можливостей для спорту, в тому числі футболу.

“Наша мета — щоб цифрові технології використовувались частіше у футбольній сфері на різних рівнях. Ми можемо допомагати з навчанням цифрової грамотності співробітників завдяки Дія.Цифрова освіта і реалізовувати спільні проєкти для підприємців у рамках Дія.Бізнес”, — сказала вона.

Перший віце-президент Української асоціації футболу Вадим Костюченко, своєю чергою, заявив, що є багато напрямів цифрової трансформації, які асоціація збирається реалізувати за консультативної підтримки Мінцифри.

“Від електронного паспорта вболівальника до електронного паспорта гравців. Також ми з вдячністю долучаємося до програми навчання цифрової грамотності, це особливо потрібно в регіонах України”, — підкреслив він.

Як писав УНН, за словами президента УАФ Андрія Павелка, Асоціація спільно з МОЗ працюють над поверненням уболівальників на футбольні матчі.

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