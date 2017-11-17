Федерер стал первым по количеству заработанных призовых в истории спорта

Благодаря выигрышу 36-летнего ветерана над немцем Зверевым во втором туре Итогового турнира АТР, 19-кратный победитель турниров Большого шлема привел общую сумму призовых к 110 235 682 долларам.

Вторая ракетка мира обошел американского гольфиста Тайгера Вудса (110061012 долл.) И стал лидером по заработанным призовым во всех индивидуальных видах спорта.

Заметим, что Федерер участвует в профессиональном теннисе с 1998 года. За это время швейцарец завоевал 95 титулов, включая рекордные 19 побед на турнирах Большого шлема и выигрывал “золото” Олимпийских игр в Пекине (2008).