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Федерер став першим за кількістю зароблених призових в історії спорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Швейцарський тенісист Роджер Федерер очолив список спортсменів, які заробили за кар’єру найбільшу суму коштів в якості призових за виступи на змаганнях, передає УНН з посиланням на Forbes.

Завдяки виграшу 36-річного ветерана над німцем Звєрєвим в другому турі Підсумкового турніру АТР, 19-кратний переможець турнірів Великого шолому привів загальну суму призових до 110 235 682 доларів.

Друга ракетка світу обійшов американського гольфіста Тайгера Вудса (110 061 012 дол.) і став лідером по заробленим призовим у всіх індивідуальних видах спорту.

Зауважимо, що Федерер бере участь в професійному тенісі з 1998 року. За цей час швейцарець завоював 95 титулів, включаючи рекордні 19 перемог на турнірах Великого шолома та вигравав “золото” Олімпійських ігор в Пекіні (2008).

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