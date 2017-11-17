Федерер став першим за кількістю зароблених призових в історії спорту

Завдяки виграшу 36-річного ветерана над німцем Звєрєвим в другому турі Підсумкового турніру АТР, 19-кратний переможець турнірів Великого шолому привів загальну суму призових до 110 235 682 доларів.

Друга ракетка світу обійшов американського гольфіста Тайгера Вудса (110 061 012 дол.) і став лідером по заробленим призовим у всіх індивідуальних видах спорту.

Зауважимо, що Федерер бере участь в професійному тенісі з 1998 року. За цей час швейцарець завоював 95 титулів, включаючи рекордні 19 перемог на турнірах Великого шолома та вигравав “золото” Олімпійських ігор в Пекіні (2008).