Федерер и Надаль узнали соперников на Итоговом турнире АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Лондоне подошла к завершению жеребьевка Итогового турнира АТР, который пройдет с 12 по 19 ноября, сообщает УНН со ссылкой на сайт АТР.
Восемь игроков были разделены на две подгруппы: группа Сампраса и группа Беккера.
В квартет А (Сампраса) попали испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров и бельгиец Гоффен.
В группе В (Беккера) сыграют швейцарец Роджер Федерер, немец Александр Зверев, хорват Марин Чилич и американец Джек Сок.
Заметим, что действующим победителем турнира является британский теннисист Энди Маррей, который досрочно завершил сезон из-за травмы бедра и не приехал в Лондон.
Напомним, что Федерер одержал победу на 95-м теннисном турнире.