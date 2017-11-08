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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 8177 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 23950 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 36649 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 43179 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 41268 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100760 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 90089 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98544 просмотра

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Федерер и Надаль узнали соперников на Итоговом турнире АТР

Федерер и Надаль узнали соперников на Итоговом турнире АТР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Лондоне подошла к завершению жеребьевка Итогового турнира АТР, который пройдет с 12 по 19 ноября, сообщает УНН со ссылкой на сайт АТР.

Восемь игроков были разделены на две подгруппы: группа Сампраса и группа Беккера.

В квартет А (Сампраса) попали испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров и бельгиец Гоффен.

В группе В (Беккера) сыграют швейцарец Роджер Федерер, немец Александр Зверев, хорват Марин Чилич и американец Джек Сок.

Заметим, что действующим победителем турнира является британский теннисист Энди Маррей, который досрочно завершил сезон из-за травмы бедра и не приехал в Лондон.

Напомним, что Федерер одержал победу на 95-м теннисном турнире.

Украинские Национальные Новости

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