Федерер и Надаль узнали соперников на Итоговом турнире АТР

Восемь игроков были разделены на две подгруппы: группа Сампраса и группа Беккера.

В квартет А (Сампраса) попали испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров и бельгиец Гоффен.

В группе В (Беккера) сыграют швейцарец Роджер Федерер, немец Александр Зверев, хорват Марин Чилич и американец Джек Сок.

Заметим, что действующим победителем турнира является британский теннисист Энди Маррей, который досрочно завершил сезон из-за травмы бедра и не приехал в Лондон.

Напомним, что Федерер одержал победу на 95-м теннисном турнире.