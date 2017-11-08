Федерер і Надаль дізналися суперників на Підсумковому турнірі АТР

Вісім гравців були розділені на дві підгрупи: група Сампраса і група Беккера.

До квартету А (Сампраса) потрапили іспанець Рафаель Надаль, австрієць Домінік Тім, болгарин Григор Дімітров і бельгієць Давід Гоффен.

У групі В (Беккера) зіграють швейцарець Роджер Федерер, німець Олександр Звєрєв, хорват Марін Чиліч і американець Джек Сок.

Зауважимо, що чинним переможцем турніру є британський тенісист Енді Маррей, який достроково завершив сезон через травму стегна і не приїхав в Лондон.

Нагадаємо, що Федерер здобув перемогу на 95-му тенісному турнірі.