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Федерер і Надаль дізналися суперників на Підсумковому турнірі АТР

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Лондоні підійшло до завершення жеребкування Підсумкового турніру АТР, який пройде з 12 по 19 листопада, повідомляє УНН з посиланням на сайт АТР.

Вісім гравців були розділені на дві підгрупи: група Сампраса і група Беккера.

До квартету А (Сампраса) потрапили іспанець Рафаель Надаль, австрієць Домінік Тім, болгарин Григор Дімітров і бельгієць Давід Гоффен.

У групі В (Беккера) зіграють швейцарець Роджер Федерер, німець Олександр Звєрєв, хорват Марін Чиліч і американець Джек Сок.

Зауважимо, що чинним переможцем турніру є британський тенісист Енді Маррей, який достроково завершив сезон через травму стегна і не приїхав в Лондон.

Нагадаємо, що Федерер здобув перемогу на 95-му тенісному турнірі. 

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