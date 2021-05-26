Федеральная прокуратура Германии начинает следствие касательно насилия в Беларуси

Детали

Процедура “наблюдения” примерно упрощенно называется предварительным этапом формальной процедуры, говорят юристы, и может подготовить будущие расследования против минских чиновников. Более того, по их словам, прокуратура сможет быстрее провести расследование в отношении Лукашенко, когда он перестанет быть президентом. Действующие главы государств в основном пользуются иммунитетом.

Речь идет не о вынужденной посадке авиалайнера в минском аэропорту в минувшие выходные. Скорее, прокуратура вынесла решение по жалобе, поданой в начале мая четырьмя берлинскими адвокатами от имени белорусских оппозиционных активистов.

Адвокаты представляют интересы десяти мужчин, которые были задержаны после протестов летом 2020 года: “Между тем, — говорят заявители, — их заперли в слишком тесных камерах или фургонах и в течение нескольких дней подвергали физическому насилию, унижению, угрозам, оскорблениям и другим унижениям”.

Тот факт, что Федеральная прокуратура в Карлсруэ теперь классифицирует этот инцидент как “наблюдательное досье”, подтвердил газете Tagesspiegel один из адвокатов Онур Озата. “Нападение на гражданскую авиацию несколько дней назад еще раз показывает, что Лукашенко управляет преступным режимом”, — сказала Озата, отвечая на вопрос. “Мы ожидаем, что федеральная прокуратура начнет официальное расследование — в том числе по факту полицейского насилия во время протестов прошлым летом”.

Адвокаты утверждали, что прокуратура может преследовать деяния в Беларуси в соответствии с принципом глобального права — согласно которому определенные преступления могут преследоваться, даже если деяние произошло в другой стране, а преступник и жертва не являются гражданами федерации. В 2019 году прокуратура предъявила обвинения на этом основании двум сирийцам, один из которых был осужден в первой инстанции за преступления, которые он совершил у себя на родине в качестве агента режима Асада в Дамаске.

Нынешнее решение не затрагивает никаких последствий захвата самолета в воскресенье.

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был изначально приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, из-за чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.

25 мая Министерство транспорта Беларуси опубликовало расшифровку фрагмента переговоров экипажа самолета Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске якобы из-за “заминирования”, с белорусскими диспетчерами.

Добавим, что белорусские оппозиционные СМИ сразу заметили “нестыковки” официальных заявлений накануне и расшифровки: так, 24 мая Минск сообщал, что решение о посадке — приняли пилоты, но на записи — четко слышно о рекомендации именно аэропорта белорусской столицы.