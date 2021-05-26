Федеральна прокуратура Німеччини розпочинає слідство щодо насилля у Білорусі

Деталі

Процедура “спостереження” приблизно спрощено називається попереднім етапом формальної процедури, кажуть юристи, і може підготувати майбутні розслідування проти мінських чиновників. Більш того, за їхніми словами, прокуратура зможе швидше провести розслідування щодо Лукашенко, коли він перестане бути президентом. Діючі глави держав в основному користуються імунітетом.

Мова йде не про вимушену посадку авіалайнера в мінському аеропорту в минулі вихідні. Швидше за все, прокуратура винесла рішення за скаргою, поданою на початку травня чотирма берлінськими адвокатами від імені білоруських опозиційних активістів.

Адвокати представляють інтереси десяти чоловіків, які були затримані після протестів влітку 2020 року: “Між тим, — кажуть заявники, — їх замкнули в дуже тісних камерах або фургонах і протягом декількох днів піддавали фізичному насильству, приниженню, погрозам, образам і іншим приниженням” .

Той факт, що Федеральна прокуратура в Карлсруе тепер класифікує цей інцидент як “наглядове досьє”, підтвердив газеті Tagesspiegel один з адвокатів Онур Озата. “Напад на цивільну авіацію декілька днів тому ще раз показує, що Лукашенко керує злочинним режимом”, — сказала Озата, відповідаючи на питання. “Ми очікуємо, що федеральна прокуратура почне офіційне розслідування — в тому числі за фактом поліцейського насильства під час протестів минулого літа”.

Адвокати стверджували, що прокуратура може переслідувати діяння в Білорусі відповідно до принципу глобального права — згідно з яким за певні злочини передбачається відповідальність, навіть якщо діяння сталося в іншій країні, а злочинець і жертва не є громадянами федерації. У 2019 році прокуратура пред’явила звинувачення на цій підставі двох сирійцям, один з яких був засуджений в першій інстанції за злочини, які він скоїв у себе на батьківщині в якості агента режиму Асада в Дамаску.

Нинішнє рішення не стосується ніяких наслідків захоплення літака в неділю.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

25 травня Міністерство транспорту Білорусі опублікувало розшифровку фрагмента переговорів екіпажу літака Ryanair, який здійснив вимушену посадку в Мінську нібито через “замінування”, з білоруськими диспетчерами.

Додамо, що білоруські опозиційні ЗМІ відразу помітили “нестиковки” офіційних заяв напередодні і розшифровки: так, 24 травня Мінськ повідомляв, що рішення про посадку — прийняли пілоти, але на записі — чітко чути про рекомендації саме аеропорту білоруської столиці.