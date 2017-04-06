ФГИУ отозвал гражданский иск по делу заместителя главы "Нафтогаза" С.Переломы

По информации САП, во время судебного заседания стало известно, что письмом от 6 декабря 2016 председатель Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус просит суд вернуть заявленный в данном уголовном производстве гражданский иск о возмещении причиненного преступлением материального ущерба на сумму более 205 млн грн, мотивируя такое решение возможностью АО "ОПЗ" самостоятельно заявить иск о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

По мнению САП, более вероятным результатом рассмотрения такого иска отдельно от уголовного производства является отказ в его удовлетворении, беспрекословно принесет пользу только стороне защиты при использовании соответствующего судебного решения в качестве доказательства в уголовном производстве в пользу обвиняемых.

Напомним, М.Щуриков и С.Перелома обвиняются в растрате имущества ОАО "Одесский припортовый завод", путем заключения в июне-сентябре 2015 договоров поставки природного газа по заведомо завышенным рыночных цен, в результате чего ОАО "Одесский припортовый завод" потерял активы на сумму 205 181 833,58 грн.

По результатам проведенного предварительного расследования обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд г. Киева, по результатам подготовительного судебного заседания 7 февраля 2017 отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты о возвращении обвинительного акта и назначил дело к рассмотрению.