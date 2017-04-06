ФДМУ відкликав цивільний позов у справі заступника голови “Нафтогазу” С.Переломи

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Фонд державного майна України вирішив відкликати цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди у сумі більше 205 млн грн у кримінальному провадженні щодо заступника голови НАК “Нафтогаз України” Сергія Переломи та першого заступник голови АТ “ОПЗ” Миколи Щурікова, передає УНН з посиланнмя на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За інформацією САП, під час судового засідання стало відомо, що листом від 6 грудня 2016 року голова Фонду державного майна України Ігор Білоус просить суд повернути заявлений у даному кримінальному провадженні цивільний позов про відшкодування спричиненої злочином матеріальної шкоди на суму більше 205 млн грн, мотивуючи таке рішення можливістю АТ “ОПЗ” самостійно заявити позов про відшкодування матеріальної шкоди у порядку цивільного судочинства.

На думку САП, більш вірогідним результатом розгляду такого позову окремо від кримінального провадження є відмова в його задоволенні, що беззаперечно принесе користь лише стороні захисту при використанні відповідного судового рішення у якості доказу у кримінальному провадженні на користь обвинувачених.

Нагадаємо, М.Щуріков та С.Перелома обвинувачуються у розтраті майна ПАТ “Одеський припортовий завод”, шляхом укладення протягом червня-вересня 2015 року договорів поставки природного газу за завідомо завищеними від ринкових цін, внаслідок чого ПАТ “Одеський припортовий завод” втратив активи на суму 205 181 833,58 грн.

За результатами проведеного досудового розслідування обвинувальний акт направлено до Шевченківського районного суду м. Києва, який за результатами підготовчого судового засідання 07 лютого 2017 відмовив у задоволенні клопотань сторони захисту про повернення обвинувального акту та призначив справу до розгляду. 

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