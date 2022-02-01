ФБР призвало олимпийских спортсменов оставить телефоны дома из-за кибератак

ukru
15 марта, 19:03 • 102793 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134425 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118584 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112470 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102162 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100152 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87536 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120363 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125720 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127067 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

15 марта, 20:55 • 21521 просмотра
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 32989 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 35289 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 51996 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

02:05 • 15752 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 120363 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 120595 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 258588 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 288043 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 224452 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103791 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125721 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110486 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127825 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129923 просмотра
Актуальное
ФБР призвало олимпийских спортсменов оставить телефоны дома из-за кибератак

ФБР призвало олимпийских спортсменов оставить телефоны дома из-за кибератак

Киев • УНН

 • 13670 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. ФБР выпустило предупреждение для американских спортсменов, которые направляются в Пекин на Олимпийские зимние игры, держать свои личные мобильные телефоны дома и пользоваться резервным мобильным. Об этом УНН пишет со ссылкой на ABC News.

Цитата

"ФБР призывает всех спортсменов держать свои личные мобильные телефоны дома и использовать временный телефон во время Игр, - говорится в сообщении. - Хотя серьезных кибератак не было, наиболее популярными методами атак были вредоносное ПО, спуфинг электронной почты, фишинг и использование поддельных веб-сайтов и потоковых сервисов, которые выглядели как официальные поставщики олимпийских услуг".

"Эти действия включают распределенные атаки типа "отказ в обслуживании" (DDoS), программы-вымогатели, вредоносное ПО, социальную инженерию, кражу или утечка данных, фишинговые кампании, кампании по дезинформации или внутренние угрозы, и в случае успеха могут заблокировать или нарушить прямую трансляцию события украсть или привести к утечке конфиденциальных данных, или повлиять на общественную, частную цифровую инфраструктуру, которая поддерживает Олимпийские игры", - предупредило ФБР.

Детали

Во время Олимпийских игр 2020 года в Токио было совершено более 450 миллионов попыток кибер-инцидентов "хотя ни один из них не увенчался успехом из-за принятых мерах кибербезопасности", заявили в ФБР.

Агентство заявило, что использование цифровых кошельков и мобильных карт вакцинации против COVID-19 "может увеличить возможность для киберпреступников украсть личную информацию или установить инструменты отслеживания, вредоносный код или вредоносное ПО".

Во время зимних Олимпийских игр 2018 года российские киберпреступники "осуществили разрушительную кибератаку на церемонию открытия с помощью целевых фишинговых кампаний и вредных мобильных приложений", - заявили в ФБР.

"Загрузка и использование программ, в том числе необходимых для участия или пребывания в стране, может повысить вероятность кражи личной информации или установки инструментов отслеживания, вредоносного кода или вредоносных программ для киберпреступников".

Олимпийский комитет Канады выступил с аналогичным заявлением, в котором призвал спортсменов оставлять свои телефоны дома.

"Некоторые из наших рекомендаций членам сборной Канады включают: оставлять личные устройства дома, ограничивать личную информацию, хранящуюся на устройствах, принесенную на Игры, подключаться только к официальному Wi-Fi, отключать функции передачи, когда они не используются, удалять любые приложения, связанные с Играми, когда в этом больше нет необходимости, и всегда придерживаться правил кибергигиены", - заявил на прошлой неделе представитель COC Канады.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы