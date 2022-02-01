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ФБР закликало олімпійських спортсменів залишити телефони вдома через кібератаки

ФБР закликало олімпійських спортсменів залишити телефони вдома через кібератаки

Київ • УНН

 • 13670 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. ФБР випустило попередження для американських спортсменів, які прямують до Пекіна на зимові Олімпійські ігри, тримати свої особисті мобільні телефони вдома та користуватися резервним мобільним. Про це УНН пише з посиланням на ABC News.

Цитата

"ФБР закликає всіх спортсменів тримати свої особисті мобільні телефони вдома і використовувати тимчасовий телефон під час Ігор, - йдеться в повідомленні. - Хоч серйозних кібератак не було, найбільш популярними методами атак були шкідливе ПЗ, спуфінг електронної пошти, фішинг та використання підроблених веб-сайтів та потокових сервісів, які виглядали як офіційні постачальники олімпійських послуг".

"Ці дії включають розподілені атаки типу "відмова в обслуговуванні" (DDoS), програми-вимагачі, шкідливе ПЗ, соціальну інженерію, крадіжку або витік даних, фішингові кампанії, кампанії з дезінформації або внутрішні загрози, і в разі успіху можуть заблокувати або порушити пряму трансляцію події вкрасти чи призвести до витоку конфіденційних даних або вплинути на громадську чи приватну цифрову інфраструктуру, яка підтримує Олімпійські ігри", – попередило ФБР.

Деталі

Під час Олімпійських ігор 2020 року в Токіо було здійснено понад 450 мільйонів спроб кібер-інцидентів, "хоча жоден з них не увінчався успіхом через вжиті заходи кібербезпеки", заявили у ФБР.

Агентство заявило, що використання цифрових гаманців та мобільних карт вакцинації проти COVID-19 "може також збільшити можливість для кіберзлочинців вкрасти особисту інформацію або встановити інструменти відстеження, шкідливий код або шкідливе ПЗ".

Під час зимових Олімпійських ігор 2018 року російські кіберзлочинці "здійснили руйнівну кібератаку на церемонію відкриття за допомогою цільових фішингових кампаній та шкідливих мобільних додатків", - заявили у ФБР.

"Завантаження та використання програм, у тому числі необхідних для участі або перебування в країні, може підвищити ймовірність крадіжки особистої інформації або встановлення інструментів відстеження, шкідливого коду або шкідливого програмного забезпечення для кіберзлочинців".

Олімпійський комітет Канади також виступив із аналогічною заявою, в якій закликав спортсменів залишати свої телефони вдома.

"Деякі з наших рекомендацій членам збірної Канади включають: залишати особисті пристрої вдома, обмежувати особисту інформацію, що зберігається на пристроях, принесених на Ігри, підключатися тільки до офіційного Wi-Fi, відключати функції передачі, коли вони не використовуються, видаляти будь-які програми, пов'язані з Іграми, коли в цьому більше немає необхідності, і завжди дотримуватися правил кібергігієни", - заявив минулого тижня представник COC Канади.

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