ФБР взяло руководство над расследованием стрельбы в школе на юге Флориды

“Обычно ФБР вмешивается в ситуацию, если речь идет о терроре. Федералы проводят расследование вместе с правоохранительными органами на местах по факту террористического акта, пока не будет доказано обратного”, - пояснил сенатор. “Это стандартный протокол”, — добавил он.

Нельсон, однако, не согласился с постановкой вопроса о том, что задержанный стрелок может быть связан с террористической организацией. “Нет, я не имел это в виду. Я отвечал на вопрос, почему именно ФБР возглавило расследование. Речь идет о нападении на массу людей”, - пояснил сенатор.

Как ранее сообщал УНН, согласно сообщению CNN, по меньшей мере 16 человек погибли в результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида). По словам шерифа округа Броуард (штат Флорида), виновника стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд арестовали: им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус, выпускник этой школы. Полицией установлено, что ранее преступник учился в этой школе.