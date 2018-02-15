ФБР взяло руководство над расследованием стрельбы в школе на юге Флориды
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Отделение Федерального бюро расследований в штате Флорида приняло на себя руководство расследованием причин и обстоятельств стрельбы, произошедшей в средней школе в городе Паркленд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение члена Сената Конгресса Билла Нельсона (демократ от штата Флорида) в эфире телекомпании CNN.
“Обычно ФБР вмешивается в ситуацию, если речь идет о терроре. Федералы проводят расследование вместе с правоохранительными органами на местах по факту террористического акта, пока не будет доказано обратного”, - пояснил сенатор. “Это стандартный протокол”, — добавил он.
Нельсон, однако, не согласился с постановкой вопроса о том, что задержанный стрелок может быть связан с террористической организацией. “Нет, я не имел это в виду. Я отвечал на вопрос, почему именно ФБР возглавило расследование. Речь идет о нападении на массу людей”, - пояснил сенатор.
Как ранее сообщал УНН, согласно сообщению CNN, по меньшей мере 16 человек погибли в результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида). По словам шерифа округа Броуард (штат Флорида), виновника стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд арестовали: им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус, выпускник этой школы. Полицией установлено, что ранее преступник учился в этой школе.