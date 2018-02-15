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ФБР взяло керівництво над розслідуванням стрілянини у середній школі на півдні Флориди

ФБР взяло керівництво над розслідуванням стрілянини у середній школі на півдні Флориди

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Відділення Федерального бюро розслідувань у штаті Флорида перейняло на себе керівництво розслідуванням причин і обставин стрілянини, що сталася у середній школі в місті Паркленд. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення члена Сенату Конгресу Білла Нельсона (демократ від штату Флорида) в ефірі телекомпанії CNN.

“Зазвичай ФБР втручається в ситуацію, якщо мова йде про терор. Федерали проводять розслідування разом з правоохоронними органами на місцях за фактом терористичного акту, поки не буде доведено зворотного”, — пояснив сенатор. “Це стандартний протокол”, — додав він.

Нельсон, однак, не погодився з постановкою питання про те, що затриманий стрілок може бути пов’язаний з терористичною організацією. “Ні, я не мав це на увазі. Я відповідав на питання, чому саме ФБР очолило розслідування. Йдеться про напад на масу людей”, — пояснив сенатор.

Як раніше повідомляв УНН, згідно з повідомленням CNN, щонайменше 16 людей загинули унаслідок стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд (штат Флорида). За словами шерифа округу Броуард (штат Флорида), винуватця стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд заарештували: ним виявився 19-літній Ніколас де Хесус Крус, випускник цієї школи. Поліцією встановлено, що раніше злочинець навчався в цій школі. 

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