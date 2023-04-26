ФБР сотрудничает с Украиной в сборе доказательств российских военных преступлений - Reuters

Детали

Украинские власти, как сообщается, собирают цифровую информацию с полей сражений и украинских городов, разрушенных войной после того, как россия вторглась в страну в феврале прошлого года, о чем сказал Алекс Кобзанец, специальный агент ФБР, ранее работавший атташе по правовым вопросам агентства в Украине. По его словам, эта работа включает изучение информации с мобильных телефонов, судебно-медицинский анализ образцов ДНК, а также анализ частей тела, собранных на полях сражений.

Цитата

«Сбор этих данных, анализ и обработка - это то, с чем ФБР имеет опыт работы. Следующим шагом является работа с национальными поставщиками услуг США, передача этой информации... получение информации об абонентах, получение информации о геолокации, где это возможно», — сказал Кобзанец на конференции по кибербезопасности RSA в Сан-Франциско.

Агент добавил, что ФБР США в течение последних полутора лет работало над тем, чтобы помочь Украине также идентифицировать российских коллаборационистов и шпионов, действующих в Украине, а также российских сил, действовавших за пределами Киева во время вторжения.

Как пишет издание, американские компании, специализирующиеся на безопасности, и официальные лица были главным партнером Украины в ее усилиях противостоять российским кибератакам, с которыми она борется по крайней мере с 2015 года. Начальник Департамента киберинформационной безопасности СБУ Илья Витюк отметил, что за последние несколько лет количество российских атак против Украины возросло, а в последние месяцы они стали более целенаправленными.

«В уголовном деле очень сложно доказать, кто виноват. Для нас очень важно получить как можно больше информации о российских киберпреступниках... потому что мы собираем всю эту информацию и вводим ее в наши уголовные дела. Мы считаем, что это дело о кибервоенных преступлениях является чем-то новым. Именно здесь мы увидели первую полномасштабную кибервойну», – сказал Витюк.

Дополнение

Как сообщает Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, с начала полномасштабной российской агрессии в Украине возбуждены десятки тысяч уголовных дел по факту совершения военных преступлений оккупантов на территории Украины. Все они должны иметь надлежащую доказательную базу, чтобы виновники событий были привлечены к ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В чем сложность установления военного преступления в отношении военных - рассказал эксперт