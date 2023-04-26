ФБР співпрацює з Україною у зборі доказів російських воєнних злочинів - Reuters

Деталі

Українська влада, як повідомляється, збирає цифрову інформацію з полів битв і українських міст, зруйнованих війною після того, як росія вторглася в країну в лютому минулого року, про що сказав Алекс Кобзанець, спеціальний агент ФБР, який раніше працював аташе з правових питань агентства в Україні. За його словами, ця робота включає вивчення інформації з мобільних телефонів, судово-медичний аналіз зразків ДНК, а також аналіз частин тіла, зібраних на полях битв.

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«Збір цих даних, аналіз і опрацювання - це те, з чим ФБР має досвід роботи. Наступним кроком є робота з національними постачальниками послуг США, передача цієї інформації... отримання інформації про абонентів, отримання інформації про геолокацію, де це можливо», — сказав Кобзанець на конференції з кібербезпеки RSA у Сан-Франциско.

Агент додав, що ФБР США впродовж останніх півтора років працювало над тим, щоб допомогти Україні також ідентифікувати російських колаборантів і шпигунів, які діють в Україні, а також російських сил, що діяли за межами Києва під час вторгнення.

Як пише видання, американські компанії, що спеціалізуються на безпеці, та офіційні особи були головним партнером України в її зусиллях протистояти російським кібератакам, з якими вона бореться принаймні з 2015 року. Начальник Департаменту кіберінформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк зазначив, що за останні кілька років кількість російських атак проти України зросла, а в останні місяці вони стали більш цілеспрямованими.

«У кримінальній справі дуже складно довести, хто винний. Для нас дуже важливо отримати якомога більше інформації про російських кіберзлочинців... тому що ми збираємо всю цю інформацію і вводимо її в наші кримінальні справи. Ми вважаємо, що ця справа про кібервійськові злочини є чимось новим. Саме тут ми побачили першу повномасштабну кібервійну», – сказав Вітюк.

Доповнення

Як повідомляє Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, від початку повномасштабної російської агресії в Україні порушено десятки тисяч кримінальних справ за фактом скоєння воєнних злочинів окупантів на території України. Усі вони повинні мати належну доказову базу, щоб винуватці подій були притягнені до відповідальності.

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