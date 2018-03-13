ФБР искало встречи с Рыбкой в ​​Таиланде

КИЕВ. 13 марта. УНН. Агенты ФБР в столице Таиланда пытались провести встречу с Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой), которая ранее заявила, что имеет записи разговоров между бизнесменом Олегом Дерипаской и его соратниками, в которых говорится об американских выборах 2016 года. Об этом CNN сообщил высокопоставленный тайский чиновник, передает УНН.