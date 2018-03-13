ФБР искало встречи с Рыбкой в Таиланде
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Агенты ФБР в столице Таиланда пытались провести встречу с Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой), которая ранее заявила, что имеет записи разговоров между бизнесменом Олегом Дерипаской и его соратниками, в которых говорится об американских выборах 2016 года. Об этом CNN сообщил высокопоставленный тайский чиновник, передает УНН.
Отмечается, что граждане Беларуси Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов (Алекс Лесли) направили в прошлом месяце рукописное письмо в посольство США в Бангкоке с просьбой о помощи в освобождении их в обмен на информацию о якобы вмешательстве в президентские выборы в США.
Агенты ФБР на прошлой неделе связались с иммиграционным бюро Таиланда для попытки организовать встречу с Н.Рыбкой, сообщил изданию источник. Тайские чиновники отказали в обращении, пишет издание, поскольку встречаться с задержанными имеют право только члены семьи и законные представители.
Отвечая на вопрос о попытке ФБР встретиться с Н.Рыбкой и А.Лесли, пресс-секретарь посольства США в Бангкоке направил изданию заявление, обнародованное на прошлой неделе.
"Мы осознаем сообщения в СМИ об аресте этого лица. Она не является гражданином США, и мы будем обращаться к тайским правоохранителям, если будут вопросы в будущем", - говорится в сообщении.
Напомним, 7 марта официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что ведомство не собирается предоставлять помощь задержанной в Таиланде жительнице Беларуси Насте Рыбке.
Как сообщал УНН, 27 февраля полиция Таиланда курортного города Паттайя отказалась временно освободить под залог А.Лесли, Н.Рыбку и еще восемь человек, задержанных за проведение нелегального "секс-тренинга".
После этого Н.Рыбка пообещала предоставить американским СМИ информацию о связи российских чиновников с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим и бывшим советником президента Полом Манафортом.