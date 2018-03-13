ФБР шукало зустрічі з Рибкою у Таїланді
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Агенти ФБР в столиці Таїланду намагалися провести зустріч із Анастасією Вашукевич (Настею Рибкою), яка раніше заявила, що має записи розмов між бізнесменом Олегом Дерипаскою і його соратниками, в яких йдеться про американські вибори 2016 року. Про це CNN повідомив високопоставлений тайський чиновник, передає УНН.
Зазначається, що громадяни Білорусі Анастасія Вашукевич та Олександр Кирилов (Алекс Леслі) направили минулого місяця рукописного листа до посольства США в Бангкоку з проханням про допомогу у звільненні їх в обмін на інформацію про нібито втручання у президентські вибори в США.
Агенти ФБР минулого тижня зв'язались з імміграційним бюро Таїланду для спроби організувати зустріч з Н.Рибкою, повідомило виданню джерело. Тайські посадовці відмовили у зверненні, пише видання, оскільки зустрічатися з затриманими мають право лише члени сім'ї і законні представники.
Відповідаючи на запитання про спробу ФБР зустрітися з Н.Рибкою і А.Леслі, прес-секретар посольства США в Бангкоку направив виданню заяву, оприлюднену минулого тижня.
"Ми усвідомлюємо повідомлення в ЗМІ про арешт цієї особи. Вона не є громадянином США, і ми будемо звертатися до тайських правоохоронців, якщо будуть запитання у майбутньому", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 7 березня офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойєрт заявила, що відомство не збирається надавати допомогу затриманій у Таїланді жительці Білорусі Насті Рибці.
Як повідомляв УНН, 27 лютого поліція Таїланду курортного міста Паттайя відмовилася тимчасово звільнити під заставу А.Леслі, Н.Рибку і ще вісім осіб, затриманих за проведення нелегального "секс-тренінгу".
Після цього Н.Рибка пообіцяла надати американським ЗМІ інформацію про зв'язок російських чиновників з сином президента США Дональдом Трампом-молодшим і колишнім радником президента Полом Манафортом.