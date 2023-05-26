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ФБР раскрыло заговор 1980-х годов по убийству королевы Елизаветы II

ФБР раскрыло заговор 1980-х годов по убийству королевы Елизаветы II

Киев • УНН

 • 172968 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало документы, свидетельствующие, что королева Елизавета II столкнулась с потенциальной угрозой убийства во время визита в США в 1983 году. Об этом информирует УНН, ссылаясь на BBC.

Детали

Файлы ФБР показывают, как бюро помогало обеспечить безопасность монарха во время ее визитов. По их данным, угроза убийства Елизаветы II поступила полицейскому в Сан-Франциско. Угроза убийства возникла 4 февраля 1983 года, примерно за месяц до визита королевы Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа в Калифорнию.

Согласно файлу, офицер, который часто посещал ирландский паб в Сан-Франциско, предупредил федеральных агентов о звонке от мужчины, которого встретил в заведении. Он сообщил, что мужчина рассказал, что хочет отомстить за свою дочь, которая "была убита в Северной Ирландии от резиновой пули". 

"Он собирался причинить вред королеве Елизавете, и сделал бы это, либо сбросив какой-то предмет с моста Золотые Ворота на Королевскую яхту "Британия", когда она проплывала бы под ней, либо попытался бы убить королеву Елизавету, когда она посетила Йосемитский национальный парк", - говорится в документе.

В ответ на угрозу ФБР спланировало "закрыть дорожки на мосту Золотые Ворота, когда яхта будет приближаться". Отмечается, что непонятно, какие меры были приняты в Йосемити, но визит состоялся. Никаких подробностей арестов бюро не обнародовало.

102-страничный кэш-файл был загружен в Vault, информационный веб-сайт ФБР, в понедельник после запроса Закона о свободе информации, поданного СМИ Соединенных Штатов. Как пишет BBC, многие государственные визиты покойной королевы в США, включая визит 1983 года на Западное побережье, состоялись во время обострения напряженности на фоне смуты в Северной Ирландии.

В 1976 году покойная королева была в Нью-Йорке на праздновании 200-летия Америки. Документы показывают, что правоохранители вызвали пилота за полет небольшого самолета над Батери-Парк с табличкой "Англия, прочь из Ирландии". По данным файлов, ФБР "оставалось бдительным" в отношении того, что, по его мнению, было реальным потенциалом угроз для покойной королевы.

Кроме этого, накануне личного визита покойной королевы в Кентукки в 1989 году во внутреннем меморандуме бюро говорилось, что "вероятность угроз Британской монархии является постоянной со стороны Ирландской республиканской армии (IRA)". Правоохранители указали, что "Бостон и Нью-Йорк просили оставаться начеку в отношении любых угроз в отношении королевы Елизаветы II со стороны членов ИРА и немедленно сообщить об этом в Луисвилл" в Кентукки.

Известно, что покойная королева, которая владела скаковыми лошадьми, посещала Кентукки несколько раз в течение своей жизни, в том числе Кентуккийское дерби. Сообщается, что во время государственного визита в 1991 году покойная королева должна была посетить бейсбольный матч Baltimore Orioles с президентом Джорджем Бушем. ФБР тогда предупредило, что "ирландские группы планируют протесты на стадионе", а ирландская группа "зарезервировала большое количество билетов на трибуны" на игру.

Напомним

В лондонском районе Челси 23 мая прошла ежегодная выставка цветов. Её посетили члены королевской семьи и знаменитости. В этом году особое внимание было уделено любимым цветам покойной королевы Елизаветы II

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