ФБР раскрыло заговор 1980-х годов по убийству королевы Елизаветы II

Детали

Файлы ФБР показывают, как бюро помогало обеспечить безопасность монарха во время ее визитов. По их данным, угроза убийства Елизаветы II поступила полицейскому в Сан-Франциско. Угроза убийства возникла 4 февраля 1983 года, примерно за месяц до визита королевы Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа в Калифорнию.

Согласно файлу, офицер, который часто посещал ирландский паб в Сан-Франциско, предупредил федеральных агентов о звонке от мужчины, которого встретил в заведении. Он сообщил, что мужчина рассказал, что хочет отомстить за свою дочь, которая "была убита в Северной Ирландии от резиновой пули".

"Он собирался причинить вред королеве Елизавете, и сделал бы это, либо сбросив какой-то предмет с моста Золотые Ворота на Королевскую яхту "Британия", когда она проплывала бы под ней, либо попытался бы убить королеву Елизавету, когда она посетила Йосемитский национальный парк", - говорится в документе.

В ответ на угрозу ФБР спланировало "закрыть дорожки на мосту Золотые Ворота, когда яхта будет приближаться". Отмечается, что непонятно, какие меры были приняты в Йосемити, но визит состоялся. Никаких подробностей арестов бюро не обнародовало.

102-страничный кэш-файл был загружен в Vault, информационный веб-сайт ФБР, в понедельник после запроса Закона о свободе информации, поданного СМИ Соединенных Штатов. Как пишет BBC, многие государственные визиты покойной королевы в США, включая визит 1983 года на Западное побережье, состоялись во время обострения напряженности на фоне смуты в Северной Ирландии.

В 1976 году покойная королева была в Нью-Йорке на праздновании 200-летия Америки. Документы показывают, что правоохранители вызвали пилота за полет небольшого самолета над Батери-Парк с табличкой "Англия, прочь из Ирландии". По данным файлов, ФБР "оставалось бдительным" в отношении того, что, по его мнению, было реальным потенциалом угроз для покойной королевы.

Кроме этого, накануне личного визита покойной королевы в Кентукки в 1989 году во внутреннем меморандуме бюро говорилось, что "вероятность угроз Британской монархии является постоянной со стороны Ирландской республиканской армии (IRA)". Правоохранители указали, что "Бостон и Нью-Йорк просили оставаться начеку в отношении любых угроз в отношении королевы Елизаветы II со стороны членов ИРА и немедленно сообщить об этом в Луисвилл" в Кентукки.

Известно, что покойная королева, которая владела скаковыми лошадьми, посещала Кентукки несколько раз в течение своей жизни, в том числе Кентуккийское дерби. Сообщается, что во время государственного визита в 1991 году покойная королева должна была посетить бейсбольный матч Baltimore Orioles с президентом Джорджем Бушем. ФБР тогда предупредило, что "ирландские группы планируют протесты на стадионе", а ирландская группа "зарезервировала большое количество билетов на трибуны" на игру.

Напомним

В лондонском районе Челси 23 мая прошла ежегодная выставка цветов. Её посетили члены королевской семьи и знаменитости. В этом году особое внимание было уделено любимым цветам покойной королевы Елизаветы II