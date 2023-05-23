Дань пам'яті Єлизавети II: у Лондоні проходить виставка квітів з увагою на улюблені сорти королеви
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У лондонському районі Челсі проходить щорічна виставка квітів. Її відвідали члени королівської сім'ї та знаменитості. Цього року особливу увагу було приділено улюбленим квітам покійної королеви Єлизавети II, пише УНН, з посиланням на ВВС.
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RHS Chelsea Flower Show - це всесвітньо відома виставка садів і рослин, яка була заснована в 1913 році і щорічно проходить на території Королівського госпіталю в Челсі. Через пандемію коронавірусу і карантин, пов'язаний з цим, два роки виставка відбувалась віртуально. Територія комплексу включає в себе кілька будівель, у тому числі чудову каплицю і їдальню "Великий зал", а також великі зелені насадження і сади, які ідеально підходять для демонстрації рослин і садових дизайнів в рамках виставки квітів Челсі.
Виставка організована Королівським садівничим товариством (RHS), британською організацією, що займається садівництвом і науками про рослини. Експоненти представляють свої останні досягнення в галузі декоративних рослин, садового обладнання та аксесуарів. Окрім того, виставка пропонує широку інформацію та поради щодо дизайну саду та догляду за рослинами, цінну як для садівників-любителів, так і для професіоналів.
На додаток до виставок пропонуються також семінари та лекції на актуальні теми, які доповнюють програму виставки.
RHS Chelsea Flower Show - це не просто ярмарок, а й платформа для обміну знаннями та ідеями в садівництві. Це щорічна подія для всіх любителів садів і рослин, яка робить значний внесок у популяризацію та розвиток садівництва.
Виставка буде проходити впродовж 5 днів з вівторка 23 травня до суботи 27 травня 2023 року в Лондоні. Її вже відвідали члени королівської сім'ї та знаменитості. Цього року особливу увагу було приділено улюбленим квітам покійної королеви Єлизавети II, яка взагалі дуже любила рослини та намагалася ніколи не пропускати виставку, влаштовувала садові вечірки та підтримувала розвиток садівництва у Британії. За довге життя королеви на її честь було названо багато квітів, найбільше, звичайно, її улюблених троянд.
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