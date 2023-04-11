У Києві розквітли перші магнолії та сакури: де їх можна побачити
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Києві розквітли магнолії та сакури. Як повідомляє КО «Київзеленбуд», ці квітучі дерева можна побачити в кожному районі Києва, пише УНН.
Деталі
Пишне цвітіння магнолій зазвичай триває близько 14 днів. Усього у світі налічують близько 240 видів рослин родини магнолієвих. Кожен із них має унікальний вигляд і неповторні квіти.
Тривалість цвітіння сакури становить також близько двох тижнів залежно від виду. У Києві висаджена найдовша в Україні алея цих дерев – на бульварі Верховної Ради.
Магнолії та сакури, окрім ботанічних садів, ростуть у парках та скверах Києва. Загалом, за даними КМДА, помилуватися сакурами можна на таких локаціях:
У Дніпровському районі:
-
- б-р Верховної Ради;
-
- парк Андрія Малишка;
-
- парк «Перемога».
-
У Деснянському районі:
-
- парк «Кіото»;
-
- парк ім. Архітектора Ніколаєва;
-
- парк ім. Сержа Лифаря;
-
- сквер на вул. Олександри Екстер, 16, 16-Б, 16-В.
-
У Дарницькому районі:
-
- парк Партизанської слави.
-
У Шевченківському районі:
-
- біля Національної опери України;
-
- Володимирська гірка;
-
- сквер біля Золотих воріт.
-
У Печерському районі:
-
- бульвар Липський;
-
- сквер Бастіонний;
-
- площа Івана Франка.
-
У Подільському районі:
-
- Куренівський парк;
-
- сквер біля кінотеатру «Жовтень».
-
В Оболонському районі:
-
- парк «Наталка».
-
У Дарницькому районі:
-
- сквер на Дарницькій площі;
-
- парк Партизанської слави.
-
У Солом’янському районі:
-
- парк ім. Миколи Зерова.
-
У Святошинському районі:
-
- сквер на бульварі Академіка Вернадського;
-
- парк «Совки»;
-
- парк «Інтернаціональний».
-
Нагадаємо
У Токіо рекордно рано зацвіла сакура.