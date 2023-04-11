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У Києві розквітли перші магнолії та сакури: де їх можна побачити

У Києві розквітли перші магнолії та сакури: де їх можна побачити

Київ • УНН

 • 5412418 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Києві розквітли магнолії та сакури. Як повідомляє КО «Київзеленбуд», ці квітучі дерева можна побачити в кожному районі Києва, пише УНН.

Деталі

Пишне цвітіння магнолій зазвичай триває близько 14 днів. Усього у світі налічують близько 240 видів рослин родини магнолієвих. Кожен із них має унікальний вигляд і неповторні квіти.

Тривалість цвітіння сакури становить також близько двох тижнів залежно від виду. У Києві висаджена найдовша в Україні алея цих дерев – на бульварі Верховної Ради. 

Магнолії та сакури, окрім ботанічних садів, ростуть у парках та скверах Києва. Загалом, за даними КМДА, помилуватися сакурами можна на таких локаціях:

У Дніпровському районі:

  • б-р Верховної Ради;
  • парк Андрія Малишка;
  • парк «Перемога».

У Деснянському районі:

  • парк «Кіото»;
  • парк ім. Архітектора Ніколаєва;
  • парк ім. Сержа Лифаря;
  • сквер на вул. Олександри Екстер, 16, 16-Б, 16-В.

У Дарницькому районі:

  • парк Партизанської слави.

У Шевченківському районі:

  • біля Національної опери України;
  • Володимирська гірка;
  • сквер біля Золотих воріт.

У Печерському районі:

  • бульвар Липський;
  • сквер Бастіонний;
  • площа Івана Франка.

У Подільському районі:

  • Куренівський парк;
  • сквер біля кінотеатру «Жовтень».

В Оболонському районі:

  • парк «Наталка».

У Дарницькому районі:

  • сквер на Дарницькій площі;
  • парк Партизанської слави.

У Солом’янському районі:

  • парк ім. Миколи Зерова.

У Святошинському районі:

  • сквер на бульварі Академіка Вернадського;
  • парк «Совки»;
  • парк «Інтернаціональний».

Нагадаємо

У Токіо рекордно рано зацвіла сакура.

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