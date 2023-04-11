В Киеве расцвели первые магнолии и сакуры: где их можно увидеть

Детали

Пышное цветение магнолий обычно длится около 14 дней. Всего в мире насчитывается около 240 видов растений семейства магнолиевых. Каждый из них имеет уникальный вид и неповторимые цветы.

Продолжительность цветения сакуры составляет также около двух недель в зависимости от вида. В Киеве высажена самая длинная в Украине аллея этих деревьев – на бульваре Верховной Рады.

Магнолии и сакуры, кроме ботанических садов, растут в парках и скверах Киева. В общем, по данным КГГА, полюбоваться сакурами можно на таких локациях:

В Днепровском районе:



б-р Верховной Рады;



парк Андрея Малышко;



парк «Победа».



В Деснянском районе:



парк «Киото»;



парк им. Архитектора Николаева;



парк им. Сержа Лифаря;



сквер на ул. Александры Экстер, 16, 16-Б, 16-В.



В Дарницком районе:



парк Партизанской славы.



В Шевченковском районе:



возле Национальной оперы Украины;



Владимирская горка;



сквер возле Золотых ворот.



В Печерском районе:



бульвар Липский;



сквер Бастионный;



площадь Ивана Франко.



В Подольском районе:



Куреневский парк;



сквер возле кинотеатра «Октябрь».



В Оболонском районе:



парк «Наталка».



В Дарницком районе:



сквер на Дарницкой площади;



парк Партизанской славы.



В Соломенском районе:



парк им. Николая Зерова.



В Святошинском районе:



сквер на бульваре Академика Вернадского;



парк «Совки»;



парк «Интернациональный».



Напомним

В Токио рекордно рано зацвела сакура.