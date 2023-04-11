В Киеве расцвели первые магнолии и сакуры: где их можно увидеть
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Киеве расцвели магнолии и сакуры. Как сообщает КО «Киевзеленстрой», эти цветущие деревья можно увидеть в каждом районе Киева, пишет УНН.
Детали
Пышное цветение магнолий обычно длится около 14 дней. Всего в мире насчитывается около 240 видов растений семейства магнолиевых. Каждый из них имеет уникальный вид и неповторимые цветы.
Продолжительность цветения сакуры составляет также около двух недель в зависимости от вида. В Киеве высажена самая длинная в Украине аллея этих деревьев – на бульваре Верховной Рады.
Магнолии и сакуры, кроме ботанических садов, растут в парках и скверах Киева. В общем, по данным КГГА, полюбоваться сакурами можно на таких локациях:
В Днепровском районе:
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- б-р Верховной Рады;
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- парк Андрея Малышко;
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- парк «Победа».
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В Деснянском районе:
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- парк «Киото»;
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- парк им. Архитектора Николаева;
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- парк им. Сержа Лифаря;
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- сквер на ул. Александры Экстер, 16, 16-Б, 16-В.
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В Дарницком районе:
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- парк Партизанской славы.
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В Шевченковском районе:
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- возле Национальной оперы Украины;
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- Владимирская горка;
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- сквер возле Золотых ворот.
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В Печерском районе:
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- бульвар Липский;
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- сквер Бастионный;
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- площадь Ивана Франко.
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В Подольском районе:
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- Куреневский парк;
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- сквер возле кинотеатра «Октябрь».
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В Оболонском районе:
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- парк «Наталка».
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В Дарницком районе:
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- сквер на Дарницкой площади;
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- парк Партизанской славы.
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В Соломенском районе:
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- парк им. Николая Зерова.
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В Святошинском районе:
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- сквер на бульваре Академика Вернадского;
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- парк «Совки»;
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- парк «Интернациональный».
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Напомним
В Токио рекордно рано зацвела сакура.