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В Киеве расцвели первые магнолии и сакуры: где их можно увидеть

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Киеве расцвели магнолии и сакуры. Как сообщает КО «Киевзеленстрой», эти цветущие деревья можно увидеть в каждом районе Киева, пишет УНН.

Детали

Пышное цветение магнолий обычно длится около 14 дней. Всего в мире насчитывается около 240 видов растений семейства магнолиевых. Каждый из них имеет уникальный вид и неповторимые цветы.

Продолжительность цветения сакуры составляет также около двух недель в зависимости от вида. В Киеве высажена самая длинная в Украине аллея этих деревьев – на бульваре Верховной Рады. 

Магнолии и сакуры, кроме ботанических садов, растут в парках и скверах Киева. В общем, по данным КГГА, полюбоваться сакурами можно на таких локациях:

В Днепровском районе:

  • б-р Верховной Рады;
  • парк Андрея Малышко;
  • парк «Победа».

В Деснянском районе:

  • парк «Киото»;
  • парк им. Архитектора Николаева;
  • парк им. Сержа Лифаря;
  • сквер на ул. Александры Экстер, 16, 16-Б, 16-В.

В Дарницком районе:

  • парк Партизанской славы.

В Шевченковском районе:

  • возле Национальной оперы Украины;
  • Владимирская горка;
  • сквер возле Золотых ворот.

В Печерском районе:

  • бульвар Липский;
  • сквер Бастионный;
  • площадь Ивана Франко.

В Подольском районе:

  • Куреневский парк;
  • сквер возле кинотеатра «Октябрь».

В Оболонском районе:

  • парк «Наталка».

В Дарницком районе:

  • сквер на Дарницкой площади;
  • парк Партизанской славы.

В Соломенском районе:

  • парк им. Николая Зерова.

В Святошинском районе:

  • сквер на бульваре Академика Вернадского;
  • парк «Совки»;
  • парк «Интернациональный».

Напомним

В Токио рекордно рано зацвела сакура.

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