Дань памяти Елизаветы II: в Лондоне проходит Выставка цветов с вниманием на любимые сорта королевы

Детали

RHS Chelsea Flower Show - это всемирно известная выставка садов и растений, которая была основана в 1913 году и ежегодно проходит на территории Королевского госпиталя в Челси. Из-за пандемии коронавируса и карантина, связанного с этим, два года выставка проходила виртуально. Территория комплекса включает в себя несколько зданий, в том числе великолепную часовню и столовую "Большой зал", а также обширные зеленые насаждения и сады, которые идеально подходят для демонстрации растений и садовых дизайнов в рамках выставки цветов Челси.

Выставка организована Королевским садоводческим обществом (RHS), британской организацией, занимающейся садоводством и науками о растениях. Экспоненты представляют свои последние достижения в области декоративных растений, садового оборудования и аксессуаров. Кроме того, выставка предлагает обширную информацию и советы по дизайну сада и уходу за растениями, ценную как для садоводов-любителей, так и для профессионалов.

В дополнение к выставкам предлагаются также семинары и лекции на актуальные темы, которые дополняют программу выставки.

RHS Chelsea Flower Show - это не просто ярмарка, но и платформа для обмена знаниями и идеями в садоводстве. Это ежегодное событие для всех любителей садов и растений, которое вносит значительный вклад в популяризацию и развитие садоводства.

Выставка будет проходить в течение 5 дней со вторника 23 мая по субботу 27 мая 2023 года в Лондоне. Ее уже посетили члены королевской семьи и знаменитости. В этом году особое внимание было уделено любимым цветам покойной королевы Елизаветы II, которая вообще очень любила растения и старалась никогда не пропускать выставку, устраивала садовые вечеринки и поддерживала развитие садоводства в Британии. За долгую жизнь королевы в ее честь было названо много цветов, больше всего, конечно, ее любимых роз.

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