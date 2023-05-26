ФБР розкрило змову 1980-х років щодо вбивства королеви Єлизавети II

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Файли ФБР показують, як бюро допомагало забезпечити безпеку монарха під час її візитів. За їх даними, погроза вбивства Єлизавети II надійшла до поліцейського в Сан-Франциско. Загроза вбивства виникла 4 лютого 1983 року, приблизно за місяць до візиту королеви Єлизавети II та її чоловіка принца Філіпа до Каліфорнії.

Відповідно до файлу, офіцер, який часто відвідував ірландський паб у Сан-Франциско, попередив федеральних агентів про дзвінок від чоловіка, якого зустрів у закладі. Він повідомив, що чоловік розповів, що хоче помститися за свою доньку, яка "була вбита в Північній Ірландії від гумової кулі".

"Він збирався заподіяти шкоду королеві Єлизаветі, і зробив би це, або скинувши якийсь предмет з мосту Золоті Ворота на Королівську яхту "Британія", коли вона пропливала б під нею, або спробував би вбити королеву Єлизавету, коли вона відвідала Йосемітський національний парк", - йдеться в документі.

У відповідь на загрозу ФБР спланувало "закрити доріжки на мосту Золоті Ворота, коли яхта наближатиметься". Зазначається, що незрозуміло, які заходи були вжиті в Йосеміті, але візит відбувся. Жодних подробиць арештів бюро не оприлюднило.

102-сторінковий кеш-файл було завантажено в Vault, інформаційний веб-сайт ФБР, у понеділок після запиту Закону про свободу інформації, поданого ЗМІ Сполучених Штатів. Як пише BBC, багато державних візитів покійної королеви до США, включно з візитом 1983 року на Західне узбережжя, відбулися під час загострення напруженості на тлі смути в Північній Ірландії.

У 1976 році покійна королева була в Нью-Йорку на святкуванні 200-річчя Америки. Документи свідчать, що правоохоронці викликали пілота за політ невеликого літака над Батері-Парк із табличкою "Англія, геть з Ірландії". За даними файлів, ФБР "залишалося пильним" щодо того, що, на його думку, було реальним потенціалом загроз для покійної королеви.

Крім цього, напередодні особистого візиту покійної королеви до Кентуккі в 1989 році у внутрішньому меморандумі бюро йшлося, що "імовірність загроз Британській монархії є постійною з боку Ірландської республіканської армії (IRA)". Правоохоронці вказали, що "Бостон і Нью-Йорк просили залишатися напоготові щодо будь-яких погроз щодо королеви Єлизавети II з боку членів ІРА та негайно повідомити про це в Луїсвілл" у Кентуккі.

Відомо, що покійна королева, яка володіла скаковими кіньми, відвідувала Кентуккі кілька разів протягом свого життя, у тому числв Кентуккійське дербі. Повідомляється, що під час державного візиту в 1991 році покійна королева мала відвідати бейсбольний матч Baltimore Orioles з президентом Джорджем Бушем. ФБР тоді попередило, що "ірландські групи планують протести на стадіоні", а ірландська група "зарезервувала велику кількість квитків на трибуни" на гру.

Нагадаємо

У лондонському районі Челсі 23 травня пройшла щорічна виставка квітів. Її відвідали члени королівської сім'ї та знаменитості. Цього року особливу увагу було приділено улюбленим квітам покійної королеви Єлизавети II