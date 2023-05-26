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ФБР розкрило змову 1980-х років щодо вбивства королеви Єлизавети II

ФБР розкрило змову 1980-х років щодо вбивства королеви Єлизавети II

Київ • УНН

 • 172974 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Американське Федеральне бюро розслідувань (ФБР) опублікувало документи, які свідчать, що королева Єлизавета II зіткнулася з потенційною загрозою вбивства під час візиту до США в 1983 році. Про це інформує УНН, посилаючись на BBC.

Деталі

Файли ФБР показують, як бюро допомагало забезпечити безпеку монарха під час її візитів. За їх даними, погроза вбивства Єлизавети II надійшла до поліцейського в Сан-Франциско. Загроза вбивства виникла 4 лютого 1983 року, приблизно за місяць до візиту королеви Єлизавети II та її чоловіка принца Філіпа до Каліфорнії.

Відповідно до файлу, офіцер, який часто відвідував ірландський паб у Сан-Франциско, попередив федеральних агентів про дзвінок від чоловіка, якого зустрів у закладі. Він повідомив, що чоловік розповів, що хоче помститися за свою доньку, яка "була вбита в Північній Ірландії від гумової кулі". 

"Він збирався заподіяти шкоду королеві Єлизаветі, і зробив би це, або скинувши якийсь предмет з мосту Золоті Ворота на Королівську яхту "Британія", коли вона пропливала б під нею, або спробував би вбити королеву Єлизавету, коли вона відвідала Йосемітський національний парк", - йдеться в документі.

У відповідь на загрозу ФБР спланувало "закрити доріжки на мосту Золоті Ворота, коли яхта наближатиметься". Зазначається, що незрозуміло, які заходи були вжиті в Йосеміті, але візит відбувся. Жодних подробиць арештів бюро не оприлюднило.

102-сторінковий кеш-файл було завантажено в Vault, інформаційний веб-сайт ФБР, у понеділок після запиту Закону про свободу інформації, поданого ЗМІ Сполучених Штатів. Як пише BBC, багато державних візитів покійної королеви до США, включно з візитом 1983 року на Західне узбережжя, відбулися під час загострення напруженості на тлі смути в Північній Ірландії.

У 1976 році покійна королева була в Нью-Йорку на святкуванні 200-річчя Америки. Документи свідчать, що правоохоронці викликали пілота за політ невеликого літака над Батері-Парк із табличкою "Англія, геть з Ірландії". За даними файлів, ФБР "залишалося пильним" щодо того, що, на його думку, було реальним потенціалом загроз для покійної королеви.

Крім цього, напередодні особистого візиту покійної королеви до Кентуккі в 1989 році у внутрішньому меморандумі бюро йшлося, що "імовірність загроз Британській монархії є постійною з боку Ірландської республіканської армії (IRA)". Правоохоронці вказали, що "Бостон і Нью-Йорк просили залишатися напоготові щодо будь-яких погроз щодо королеви Єлизавети II з боку членів ІРА та негайно повідомити про це в Луїсвілл" у Кентуккі.

Відомо, що покійна королева, яка володіла скаковими кіньми, відвідувала Кентуккі кілька разів протягом свого життя, у тому числв Кентуккійське дербі. Повідомляється, що під час державного візиту в 1991 році покійна королева мала відвідати бейсбольний матч Baltimore Orioles з президентом Джорджем Бушем. ФБР тоді попередило, що "ірландські групи планують протести на стадіоні", а ірландська група "зарезервувала велику кількість квитків на трибуни" на гру.

Нагадаємо

У лондонському районі Челсі 23 травня пройшла щорічна виставка квітів. Її відвідали члени королівської сім'ї та знаменитості. Цього року особливу увагу було приділено улюбленим квітам покійної королеви Єлизавети II

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