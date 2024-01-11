Фаворит президентской гонки Финляндии - Александр Стубб: какие у него взгляды на НАТО, и что думает об Украине
Стубб, фаворит президентских выборов в Финляндии, выступает за более европейское НАТО и предлагает безоговорочную поддержку Украине, обещая не поддерживать никаких связей с Россией, пока не прекратится ее агрессия.
Госдеп США одобрил продажу Косово противотанковых ракет Javelin на $75 млн
США одобрили продажу противотанковых ракет Javelin на сумму 75 миллионов долларов Косово с целью усиления его обороноспособности без изменения регионального военного баланса.
Взрывы в Киеве - это снежная гроза: синоптик объяснила рикисное явление
В Киеве прошла редкая зимняя гроза со снегом, из-за чего жители принимали гром за взрывы, объяснила это явление синоптик Наталья Диденко.
путин хочет "маленьких побед" перед выборами, поэтому рф будет готовить контрнаступление - Зеленский
Зеленский ожидает, что россия будет стремиться к "маленьким победам" перед выборами Путина; Украине нужно больше оружия для эффективной обороны.
Украина и Литва подписали соглашение о техническом, финансовом и оборонном сотрудничестве
Украина и Латвия подписали в Риге соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает предоставление технической и финансовой помощи для восстановления Украины, в том числе бюджет Латвии в размере 5 млн евро. Также был согласован оборонный меморандум.
Зеленский и премьер Латвии обсудили путь Украины к членству в ЕС и НАТО
Зеленский и премьер-министр Латвии Силина обсудили военную помощь, путь Украины в ЕС/НАТО и санкции против России. Они согласились с необходимостью заключения двустороннего соглашения о безопасности.
Генштаб: Силы обороны отбили 56 российских атак за сутки, в том числе 25 на Авдеевском направлении
Украинские силы отбили многочисленные российские атаки в разных секторах, зафиксировано 56 боевых столкновений, в том числе значительное сопротивление в Авдеевке и Марьинке.
Латвия национализировала Дом Москвы в Риге
Латвия национализировала Дом Москвы в Риге, который ранее использовался Россией для распространения пропаганды, чтобы помочь Украине.
Во Франции - новый министр иностранных дел
Макрон назначил Стефана Сежурна новым министром иностранных дел Франции, заменив Колонну, а Дати стал министром культуры.
Зеленский рассказал о работе Кабмина: управлять такой махиной сложно, ее можно упростить с помощью диджетализации
Зеленский подчеркивает, что размер Кабинета Министров усложняет управление им, но диджитализация упрощает процессы и уменьшает бюрократию.