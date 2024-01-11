Один из лидеров президентской гонки Финляндии Александр Стубб заявил в четверг, что НАТО должно стать "более европейским" и что его страна будет оставаться важным партнером для Соединенных Штатов, независимо от того, будет ли переизбран Дональд Трамп. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В интервью Reuters Стубб пообещал безоговорочную поддержку Украины и исключил улучшение отношений Финляндии с президентом россии Владимиром путиным, пока москва не прекратит захватническую войну в Украине.

В политическом плане не будет никаких отношений ни с президентом россии, ни с российским политическим руководством, пока они не прекратят войну в Украине. - сказал Стубб.

Отметим, что отношения Хельсинки с москвой ухудшились после полномасштабного вторжения в Украину, и еще больше ухудшились, когда Финляндия присоединилась к НАТО в прошлом апреле.

Табб четко дал понять, что он будет склоняться к Западу, если его изберут президентом.

Очень важно, чтобы мы в Европе позаботились о собственной обороне. ... Так что в этом смысле я очень похож на нынешнего президента Финляндии Саули Ниинисто, который сказал, что нам нужно более европейское НАТО. - отметил Табб.

Он также сделал осторожный прогноз, что в случае опасности со стороны россиии, Финляндия будет иметь поддержку США.

"Я думаю, что американцы не оставят нас в одиночестве (одних), но всегда полезно быть готовыми к ситуации, когда нам придется взять на себя больше ответственности за собственную оборону".

Напомним

В прошлом месяце Финляндия, которая входит в Европейский Союз и НАТО, подписала с Вашингтоном соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое предоставляет военным США широкий доступ к Северной стране, которая имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км (830 миль).

Финляндия продлевает закрытие границы с россией ще на месяц

В конце прошлого года Финляндия закрыла границу с рф, чтобы остановить въезд в страну искателей убежища, и заявила, что москва организовала приток людей, что кремль отрицает обвинения. Закрытие было назначено до 15 января, но на этой неделе его продлили до 11 февраля.

Дополнительно

55-летний Стубб лидирует в опросах перед президентскими выборами в Финляндии, которые должны состояться 28 января. Отметим, что эти выборы предшествуют президентским выборам этого года в соседних россии и Соединенных Штатах.

Бывший премьер-министр надеется стать преемником Саули Ниинисто, который уходит на пенсию в возрасте 75 лет после двух шестилетних сроков, получив прозвище "шептун Путина" за его роль в сохранении открытости контактов с российским лидером перед вторжением в Украину в 2022 году.

В последние месяцы большинство опросов общественного мнения возглавил консерватор Стубб. Последний опрос, опубликованный газетой Helsingin Sanomat 26 декабря, показал, что его поддерживают 24% респондентов, а его главного оппонента, члена либеральной партии Зеленых Пекку Хаависто, - 22%.

Второй тур состоится 11 февраля, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.