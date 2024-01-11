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Фаворит президентських перегонів Фінляндії – Олександр Стубб: які має погляди щодо НАТО, і що думає про Україну

Фаворит президентських перегонів Фінляндії – Олександр Стубб: які має погляди щодо НАТО, і що думає про Україну

Київ • УНН

 • 33604 перегляди

Стубб, фаворит президентських виборів у Фінляндії, виступає за більш європейське НАТО і пропонує беззастережну підтримку Україні, обіцяючи не підтримувати жодних зв'язків з Росією, доки не припиниться її агресія.

Один з лідерів президентських перегонів Фінляндії Олександр Стубб заявив у четвер, що НАТО має стати "більш європейським" і що його країна залишатиметься важливим партнером для Сполучених Штатів, незалежно від того, чи буде переобраний Дональд Трамп. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

В інтерв'ю Reuters Стубб пообіцяв беззастережну підтримку України та виключив покращення відносин Фінляндії з президентом росії Володимиром путіним, аж допоки москва не припинить загарбницьку війну в Україні.

У політичному плані не буде жодних відносин ні з президентом росії, ні з російським політичним керівництвом, поки вони не припинять війну в Україні. 

– сказав Стубб.

Зазначимо, що відносини Гельсінкі з москвою погіршилися після повномасштабного вторгнення в Україну, і ще більше погіршилися, коли Фінляндія приєдналася до НАТО минулого квітня.

Табб чітко дав зрозуміти, що він схилятиметься до Заходу, якщо його оберуть президентом.

Дуже важливо, щоб ми в Європі подбали про власну оборону. … Тож у цьому сенсі я дуже схожий на нинішнього президента Фінляндії Саулі Нііністо, який сказав, що нам потрібне більш європейське НАТО. 

- зазначив Табб.

Він також зробив обережний прогноз, що у разі небезпеки з боку росіїї, Фінляндія матиме підтримку США..

"Я думаю, що американці не залишать нас на самоті (одних), але завжди корисно бути готовими до ситуації, коли нам доведеться взяти на себе більше відповідальності за власну оборону".

Нагадаємо

Минулого місяця Фінляндія, яка входить до Європейського Союзу та НАТО, підписала з Вашингтоном угоду про співпрацю в галузі оборони, яка надає військовим США широкий доступ до Північної країни, яка має спільний кордон з росією протяжністю 1340 км (830 миль).

Фінляндія продовжує закриття кордону з росією ще на місяць11.01.24, 14:03 • 22431 перегляд

Наприкінці минулого року Фінляндія закрила кордон з рф, щоб зупинити в'їзд до країни шукачів притулку, і заявила, що москва організувала приплив людей, що Кремль заперечує звинувачення. Закриття було призначено до 15 січня, але цього тижня його продовжили до 11 лютого.

Додатково

55-річний Стубб лідирує в опитуваннях перед президентськими виборами у Фінляндії, що мають відбутись 28 січня. Зазначимо, що ці вибори передують президентським виборам цього року в сусідніх росії та Сполучених Штатах.

Колишній прем’єр-міністр сподівається стати наступником Саулі Нііністо, який йде на пенсію у віці 75 років після двох шестирічних термінів, отримавши прізвисько "шептун путіна" за його роль у збереженні відкритості контактів з російським лідером перед вторгненням в Україну в 2022 році.

Останніми місяцями більшість опитувань громадської думки очолив консерватор Стубб. Останнє опитування, опубліковане газетою Helsingin Sanomat 26 грудня, показало, що його підтримують 24% респондентів, а його головного опонента, члена ліберальної партії Зелених Пекку Хаавісто, – 22%.

Другий тур відбудеться 11 лютого, якщо жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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