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FAVBET уплатил 5,7 млрд грн налогов в госбюджет в 2024 году

FAVBET уплатил 5,7 млрд грн налогов в госбюджет в 2024 году

Киев  •  УНН

 • 6785 просмотра

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В 2024 году FAVBET удвоил налоговые платежи в госбюджет Украины, уплатив 5,7 млрд грн. Компания также стала меценатом проекта по противодействию игровой зависимости и продолжает поддерживать ВСУ.

В 2024 году FAVBET уплатил в государственный бюджет Украины 5,7 млрд грн налоговых платежей, что более чем вдвое выше показателей предыдущего года, передает УНН.

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"Сегодня индустрия азартных развлечений является продуктивным источником государственного бюджета, что способствует стабильности и восстановлению украинской экономики", — говорят в FAVBET.

Вместе со своевременным выполнением своих налоговых обязательств, FAVBET активно поддерживает инициативы, направленные на развитие социальной ответственности игорной индустрии. В 2024 году компания стала главным меценатом проекта "Внедрение в Украине социальных услуг для людей с риском игровой зависимости", который реализовывался ОС "Центр ответственной игры" в сотрудничестве с государственными учреждениями и общественностью.

По результатам проекта Министерство социальной политики Украины утвердило первый в истории Украины Государственный стандарт социальной услуги социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью, который вступил в силу 20 декабря 2024 года.

Новый документ устанавливает четкие критерии диагностики и лечения игровой зависимости, а также предусматривает создание сети центров поддержки по образцу успешно действующего с марта 2023 года Центра социально-психологической поддержки "Пространство жизни" в Киеве.

"Как ответственный бизнес и легальный оператор развлечений, в 2025 году FAVBET и в дальнейшем будет сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для внедрения в Украине лучших мировых стандартов заботы о безопасности и благополучии игроков", — отмечают в компании.

Компания системно поддерживает ВСУ и другие Силы обороны в борьбе с российской агрессией. В 2025 году компания планирует продолжать помогать украинским защитникам, сосредотачиваясь на самом необходимом — автомобилях, дронах и средствах РЭБ. Общая же сумма помощи при содействии группы компаний FAVBET с начала полномасштабного вторжения уже превышает 460 млн грн.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ „ФАВБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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